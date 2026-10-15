Manu Lafer lança o disco 'Outro mundo' e acerta contas com o passado

“Outro mundo”, novo álbum do cantor, pianista e compositor paulistano Manu Lafer, literalmente ressurgiu das cinzas. Criadas pelo músico na juventude, as 14 faixas autorais foram recuperadas após a casa dele pegar fogo, em 2019.

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“Ressalto que elas sobreviveram também à água lançada pelos bombeiros para apagar o incêndio. Na verdade, estavam armazenadas em um computador e formam uma espécie de pré-história musical”, conta Lafer.



Convidados

Com produção de Swami Jr., o disco traz as participações de Danilo Caymmi (flauta e voz) e das cantoras Karina Zeviani e Magê. O repertório transita por diferentes ritmos e gêneros, muitas vezes misturados.



O artista confessa que as 14 canções fazem parte da produção que preferiu manter à margem de sua obra. Diz que “Outro mundo” vem da época em que ele “ainda não era ele”. As composições ficaram guardadas por várias décadas.



O repertório é anterior ao disco “Baião da flor” (Tratore), lançado em 1998, trabalho marcante na trajetória fonográfica de Manu. “O álbum ‘Outro mundo’ nasce do reencontro entre o compositor do passado e o artista de hoje”, explica.



“Fiz este disco com o objetivo de recuperar algumas músicas compostas no começo da minha carreira, ainda nos anos 1980. Não as tinha considerado, porém voltei a considerá-las por conta do incêndio em minha casa. Elas estavam armazenadas em um HD caseiro, o que me obrigou a ouvi-las novamente. Acredito até que foi um sinal, porque, na verdade, comecei a carreira de músico em 1998”, diz.



“Essas canções fazem parte da minha identidade. Descobri o meu jeito de fazer música através delas”, prossegue. “Uma das minhas marcas é que cada música tem ritmo, harmonia e melodia diferentes. Cada canção é um universo,”



O repertório que chega agora às plataformas fazia parte do conjunto de quase 200 composições anteriores ao disco de estreia dele. “Quando as ouvi, aos vinte e poucos anos, achava-as imaturas, mas ouvindo agora achei que tinham interesse. Na época, eu era muito novo”, comenta.



Letras, harmonias e melodias são assinadas por Manu Lafer. A produção musical do disco coube a Swami Jr., que toca baixo, violão, guitarra e sintetizadores e também fez os arranjos. O disco contou ainda com Alex Duarte (bateria), Kabé Pinheiro (percussão), Allan Abadia (trombone), Ubaldo Versolatto (sax) e Rubinho Antunes (trompete).



Ao falar dos convidados, ele comenta que Danilo Caymmi, seu amigo e parceiro, canta e toca flauta em “Outro mundo” e “Embora”. “Participam também a modelo e cantora paulista Karina Zeviani, que infelizmente já não está mais entre nós, e a cantora Magê, que é mais nova e já tem o trabalho dela”, afirma. No início deste mês, Karina morreu de câncer, aos 51 anos, no interior de São Paulo.



Manu revela que adora música mineira. Quando veio a BH, há alguns anos, chegou a tocar com Toninho Horta. “Foi muito legal e agora espero voltar a Minas Gerais para lançar o meu novo álbum”, finaliza.



REPERTÓRIO

“Fruta”

. Com Karina Zeviani

“Estrela nova”

“O ariete dos apedeutas”

“Outro mundo”

. Com Danilo Caymmi

“No lugar”

. Com Magê

“Embora”

. Com Danilo Caymmi

“O casamento”

. Com Karina Zeviani

“Destino e vida”

. Com Magê

“Não me leve a mal”

“Outros mortais”

. Com Magê

“Longe do pouco”

“Na sua porta”

. Com Karina Zeviani

“A mulher feia”

“Antes”

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“OUTRO MUNDO”

• Álbum de Manu Lafer

• 14 faixas

• Disponível nas plataformas digitais