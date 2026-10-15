Manu Lafer lança o disco 'Outro mundo' e acerta contas com o passado
As 14 canções do novo álbum, criadas nos anos 1980, foram mantidas à margem do trabalho do cantor e compositor paulistano
compartilhe
“Outro mundo”, novo álbum do cantor, pianista e compositor paulistano Manu Lafer, literalmente ressurgiu das cinzas. Criadas pelo músico na juventude, as 14 faixas autorais foram recuperadas após a casa dele pegar fogo, em 2019.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“Ressalto que elas sobreviveram também à água lançada pelos bombeiros para apagar o incêndio. Na verdade, estavam armazenadas em um computador e formam uma espécie de pré-história musical”, conta Lafer.
Convidados
Com produção de Swami Jr., o disco traz as participações de Danilo Caymmi (flauta e voz) e das cantoras Karina Zeviani e Magê. O repertório transita por diferentes ritmos e gêneros, muitas vezes misturados.
O artista confessa que as 14 canções fazem parte da produção que preferiu manter à margem de sua obra. Diz que “Outro mundo” vem da época em que ele “ainda não era ele”. As composições ficaram guardadas por várias décadas.
O repertório é anterior ao disco “Baião da flor” (Tratore), lançado em 1998, trabalho marcante na trajetória fonográfica de Manu. “O álbum ‘Outro mundo’ nasce do reencontro entre o compositor do passado e o artista de hoje”, explica.
“Fiz este disco com o objetivo de recuperar algumas músicas compostas no começo da minha carreira, ainda nos anos 1980. Não as tinha considerado, porém voltei a considerá-las por conta do incêndio em minha casa. Elas estavam armazenadas em um HD caseiro, o que me obrigou a ouvi-las novamente. Acredito até que foi um sinal, porque, na verdade, comecei a carreira de músico em 1998”, diz.
“Essas canções fazem parte da minha identidade. Descobri o meu jeito de fazer música através delas”, prossegue. “Uma das minhas marcas é que cada música tem ritmo, harmonia e melodia diferentes. Cada canção é um universo,”
O repertório que chega agora às plataformas fazia parte do conjunto de quase 200 composições anteriores ao disco de estreia dele. “Quando as ouvi, aos vinte e poucos anos, achava-as imaturas, mas ouvindo agora achei que tinham interesse. Na época, eu era muito novo”, comenta.
Letras, harmonias e melodias são assinadas por Manu Lafer. A produção musical do disco coube a Swami Jr., que toca baixo, violão, guitarra e sintetizadores e também fez os arranjos. O disco contou ainda com Alex Duarte (bateria), Kabé Pinheiro (percussão), Allan Abadia (trombone), Ubaldo Versolatto (sax) e Rubinho Antunes (trompete).
Ao falar dos convidados, ele comenta que Danilo Caymmi, seu amigo e parceiro, canta e toca flauta em “Outro mundo” e “Embora”. “Participam também a modelo e cantora paulista Karina Zeviani, que infelizmente já não está mais entre nós, e a cantora Magê, que é mais nova e já tem o trabalho dela”, afirma. No início deste mês, Karina morreu de câncer, aos 51 anos, no interior de São Paulo.
Manu revela que adora música mineira. Quando veio a BH, há alguns anos, chegou a tocar com Toninho Horta. “Foi muito legal e agora espero voltar a Minas Gerais para lançar o meu novo álbum”, finaliza.
REPERTÓRIO
“Fruta”
. Com Karina Zeviani
“Estrela nova”
“O ariete dos apedeutas”
“Outro mundo”
. Com Danilo Caymmi
“No lugar”
. Com Magê
“Embora”
. Com Danilo Caymmi
“O casamento”
. Com Karina Zeviani
“Destino e vida”
. Com Magê
“Não me leve a mal”
“Outros mortais”
. Com Magê
“Longe do pouco”
“Na sua porta”
. Com Karina Zeviani
“A mulher feia”
“Antes”
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“OUTRO MUNDO”
• Álbum de Manu Lafer
• 14 faixas
• Disponível nas plataformas digitais