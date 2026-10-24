Cabelos cacheados e crespos pós-química: guia para recuperar os fios

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Colorir, descolorir ou alterar a estrutura de cabelos cacheados e crespos exige cuidados específicos para preservar a definição, o volume e a textura natural. Como as curvaturas apresentam maior sensibilidade a agentes químicos, mecânicos e térmicos, a atenção com a fibra deve ocorrer antes, durante e após qualquer transformação.

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O cabeleireiro especialista em cachos e Keune Master Talent, Daniel ObbyLima, explica que os indícios de danos surgem gradualmente. Os principais sinais envolvem: cachos menos definidos, pontas afinadas, frizz em excesso e quebra recorrente da fibra capilar.

Com os fios molhados, a avaliação do comportamento estrutural fica evidente. A perda de elasticidade, a incapacidade de retomar a forma original após o estiramento e o embaraço excessivo indicam fragilidade mecânica e necessidade imediata de cuidados.

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Como recuperar os fios

1. Higienização suave e controle da água: a recuperação começa na lavagem delicada. Shampoos agressivos retiram a oleosidade protetora, comprometendo a forma e a flexibilidade. Fórmulas hidratantes equilibram a limpeza. A água muito quente deve ser evitada, pois intensifica o ressecamento, a sensibilidade e o frizz, principalmente após a coloração.

2. Desembaraço cuidadoso: o atrito mecânico acelera o rompimento da estrutura fragilizada. Para minimizar danos na fibra, desembarace os fios durante o banho com a aplicação de máscara de tratamento, iniciando pelas pontas e avançando gradualmente até a raiz para distribuir o produto.

3. Ingredientes estratégicos e cronograma: ativos específicos restauram nutrientes indispensáveis. A combinação de extrato de rosa mosqueta, óleo de girassol e vitamina E preserva a camada lipídica natural e realça o brilho. O pantenol encapsulado fortalece as mechas com a liberação gradual de vitamina B5. O especialista recomenda alternar hidratação, nutrição e reconstrução sob orientação profissional.

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4. Uso indispensável de proteção térmica: ferramentas de calor podem provocar agressões irreversíveis em poucos minutos. O protetor térmico preserva a estrutura capilar ao longo do tempo e deve ser utilizado sempre, inclusive durante a secagem com difusor em temperaturas médias.