Cabelos cacheados e crespos pós-química: guia para recuperar os fios
Especialista revela passos indispensáveis para manter a definição, combater a quebra e devolver a vitalidade às curvaturas após mudar o visual
compartilhe
Colorir, descolorir ou alterar a estrutura de cabelos cacheados e crespos exige cuidados específicos para preservar a definição, o volume e a textura natural. Como as curvaturas apresentam maior sensibilidade a agentes químicos, mecânicos e térmicos, a atenção com a fibra deve ocorrer antes, durante e após qualquer transformação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O cabeleireiro especialista em cachos e Keune Master Talent, Daniel ObbyLima, explica que os indícios de danos surgem gradualmente. Os principais sinais envolvem: cachos menos definidos, pontas afinadas, frizz em excesso e quebra recorrente da fibra capilar.
Com os fios molhados, a avaliação do comportamento estrutural fica evidente. A perda de elasticidade, a incapacidade de retomar a forma original após o estiramento e o embaraço excessivo indicam fragilidade mecânica e necessidade imediata de cuidados.
Leia Mais
-
Usar mais máscaras capilares parece um atalho para cabelos saudáveis, mas especialista em tricologia faz um alerta que coloca essa rotina de cuidados em xeque
-
Do cabelo solto ao coque de festa: conheça os finalizadores da Rigolim Hair & Co.
-
Papel alumínio no cabelo antes de dormir: técnica promete manter mechas na posição durante a noite, mas há uma ressalva importante por trás dos benefícios alegados
Como recuperar os fios
1. Higienização suave e controle da água: a recuperação começa na lavagem delicada. Shampoos agressivos retiram a oleosidade protetora, comprometendo a forma e a flexibilidade. Fórmulas hidratantes equilibram a limpeza. A água muito quente deve ser evitada, pois intensifica o ressecamento, a sensibilidade e o frizz, principalmente após a coloração.
2. Desembaraço cuidadoso: o atrito mecânico acelera o rompimento da estrutura fragilizada. Para minimizar danos na fibra, desembarace os fios durante o banho com a aplicação de máscara de tratamento, iniciando pelas pontas e avançando gradualmente até a raiz para distribuir o produto.
Leia Mais
3. Ingredientes estratégicos e cronograma: ativos específicos restauram nutrientes indispensáveis. A combinação de extrato de rosa mosqueta, óleo de girassol e vitamina E preserva a camada lipídica natural e realça o brilho. O pantenol encapsulado fortalece as mechas com a liberação gradual de vitamina B5. O especialista recomenda alternar hidratação, nutrição e reconstrução sob orientação profissional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
4. Uso indispensável de proteção térmica: ferramentas de calor podem provocar agressões irreversíveis em poucos minutos. O protetor térmico preserva a estrutura capilar ao longo do tempo e deve ser utilizado sempre, inclusive durante a secagem com difusor em temperaturas médias.