Usar mais máscaras capilares parece um atalho para cabelos saudáveis, mas especialista em tricologia faz um alerta que coloca essa rotina de cuidados em xeque

O cabelo sobre-hidratado surge quando a fibra capilar sofre uma alteração estrutural e perde força, elasticidade e resistência. Conforme explica a médica María del Carmen Soto, cirurgiã e especialista em tricologia do Hospital Capilar, a condição não configura um diagnóstico clínico formal, mas uma consequência direta de danos nos fios.

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Os fios absorvem água de maneira natural. Quando estão danificados por descolorações, processos químicos ou agressões repetidas, retêm mais líquido do que o habitual e se tornam frágeis.

Sinais do excesso de hidratação

A identificação do problema envolve a observação de características específicas na textura e no comportamento dos fios. A médica aponta as manifestações mais comuns:

cabelo excessivamente macio, sem corpo e sem volume;

aspecto opaco da fibra;

textura elástica ou gomosa ao toque com o cabelo molhado;

quebra facilitada durante o ato de pentear.

Quebra facilitada durante o ato de pentear pode indicar cabelo sobre-hidratado e a necessidade de ajustar sua rotina de cuidados (Imagem ilustrativa gerada por IA)

A especialista ressalta que a quebra capilar difere da queda a partir da raiz. Diante dos sintomas, a recomendação inicial envolve a revisão dos cosméticos utilizados, a diminuição do calor excessivo e a redução de intervenções químicas, já que aplicar mais produtos não garante a saúde dos fios.

Como recuperar a fibra capilar

Para o tratamento em casa, a rotina deve focar em nutrir o interior do fio, reparar danos e selar as cutículas. Esse processo reduz a porosidade e bloqueia a absorção excessiva de água por meio de máscaras, óleos e condicionadores sem enxágue usados nos cabelos ainda úmidos.

Entre as alternativas citadas está a máscara "Masque Force Architecte", da linha Résistance de Kérastase, formulada com ceramidas, aminoácidos e proteínas. Outra opção é o óleo "The Flashy One", da Fenty Hair, desenvolvido com peptídeos e proteínas vegetais para reparar e proteger a fibra.

Nos salões, uma das alternativas de tratamento reparador é o botox capilar. Wilma Sortino, especialista em saúde capilar da Llongueras, esclarece que o procedimento não possui relação com a toxina convencional.

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O protocolo profissional trabalha a hidratação profunda com óleo de caviar, colágeno, pantenol e multivitaminas. Sortino explica que a aplicação atende cabelos finos, frágeis, sem volume, ásperos ou com frizz, promovendo a selagem da porosidade e a recuperação do brilho e da maciez sem pesar os fios.