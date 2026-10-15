Queda de cabelo pode ter relação com hormônios e deficiências nutricionais

Fios espalhados pelo travesseiro, redução do volume e uma risca cada vez mais larga podem indicar problemas diferentes. Nas mulheres, a queda de cabelo pode estar relacionada à genética, às alterações hormonais, ao estresse, às doenças da tireoide, às deficiências nutricionais, ao emagrecimento rápido e ao uso de determinados medicamentos.

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Segundo a farmacêutica Silmara Spinelli, reconhecer essas diferenças é o primeiro passo para orientar os cuidados. “É preciso diferenciar queda pela raiz, afinamento e quebra dos fios, porque cada situação precisa de cuidados específicos”, explica.

Como os hormônios influenciam os fios

Os hormônios participam da regulação do ciclo capilar. Em mulheres predispostas, a sensibilidade dos folículos aos andrógenos pode contribuir para o afinamento progressivo dos fios, mesmo quando os exames hormonais estão normais.

Na menopausa, as mudanças hormonais, associadas ao envelhecimento e à predisposição genética, podem reduzir o volume e deixar o cabelo menos encorpado. A percepção de uma risca mais larga é um dos sinais que merecem avaliação.

O estresse intenso também pode desencadear o eflúvio telógeno, uma queda difusa que costuma surgir alguns meses depois do acontecimento que a provocou. “Cuidar do sono, da alimentação e da saúde emocional faz parte dessa abordagem”, afirma Silmara.

Tratamento depende do diagnóstico

O minoxidil tópico está entre as opções mais estabelecidas para a alopecia de padrão feminino. A versão oral em baixa dose pode ser considerada em casos selecionados, fora da indicação de bula para queda capilar, com prescrição e acompanhamento médico. O tratamento tópico pode provocar irritação e aumento temporário da queda no início. Já o oral exige avaliação individual, pois pode causar aumento de pelos, inchaço, palpitações e tontura.

Há, ainda, um cuidado importante para quem tem animais em casa: o minoxidil pode causar intoxicação grave, especialmente em gatos. É necessário impedir o contato dos pets com o produto, a pele tratada e superfícies contaminadas, como travesseiros.

A finasterida também pode ser considerada pelo médico em situações específicas. Seu uso em mulheres é fora da indicação de bula, e a formulação tópica pode ser absorvida e provocar efeitos sistêmicos. A exposição durante a gestação deve ser evitada.

Laser e LED de baixa intensidade podem complementar determinados tratamentos. O microagulhamento exige avaliação do couro cabeludo e realização por profissional habilitado. A indicação depende do diagnóstico, do protocolo e das condições de cada paciente.

Vitaminas e fórmulas personalizadas ajudam?

A suplementação deve atender a uma necessidade identificada. Ferro, zinco e determinadas vitaminas podem ser indicados quando há deficiência ou outra justificativa clínica. O uso indiscriminado não garante crescimento e pode trazer prejuízos. “As vitaminas manipuladas permitem ajustar a composição e as doses às necessidades da mulher. Mais vitaminas não significa mais crescimento”, destaca a farmacêutica.

Ativos de origem vegetal e ingredientes destinados à qualidade da fibra capilar podem integrar formulações individualizadas. A escolha precisa considerar as evidências disponíveis, a segurança e o objetivo do cuidado, sem promessas de resultados universais.

Shampoos e tônicos personalizados também podem auxiliar no controle da oleosidade, da descamação, do ressecamento e da sensibilidade. Entretanto, o shampoo sozinho não trata todas as causas da queda.

Constância e acompanhamento fazem diferença

Reduzir o calor excessivo, as químicas agressivas e os penteados com muita tração ajuda a preservar os fios. Na alopecia de padrão feminino, a avaliação da resposta costuma exigir meses de acompanhamento, e a manutenção geralmente é necessária.

“Os melhores resultados vêm da constância e do acompanhamento. A recuperação começa com o diagnóstico correto e um plano que considere couro cabeludo, folículos, fibra capilar, alimentação e saúde geral”, diz Silmara.

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A especialista destaca que casos de dor, inflamação, falhas localizadas ou perda de sobrancelhas merecem avaliação dermatológica precoce.