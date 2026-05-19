Dia Mundial da Tireoide: os perigos de ignorar os distúrbios nesta glândula

O Dia Mundial da Tireoide, lembrado na próxima segunda-feira (25/5), foi criado para ampliar a conscientização sobre os distúrbios que afetam essa pequena, mas extremamente importante glândula localizada no pescoço. A data representa um momento crucial para que profissionais de saúde, pacientes e a população em geral reflitam sobre a relevância dessa glândula muitas vezes negligenciada.

Apesar de sua importância vital para o funcionamento do organismo, muitas pessoas ainda desconhecem os impactos que os problemas tireoidianos podem causar em suas vidas.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 750 milhões de pessoas no mundo vivem com algum distúrbio na tireoide, e mais da metade não sabe disso.

A importância do diagnóstico precoce

As doenças tireoidianas podem variar entre hipotireoidismo e hipertireoidismo, passando pela tireoidite de Hashimoto e pelo câncer de tireoide. A descoberta é fundamental para evitar complicações e garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Segundo a endocrinologista Fernanda Parra, "a tireoide é responsável pela produção de hormônios que regulam o metabolismo, a temperatura corporal, o humor e inúmeras outras funções vitais. Quando ela não funciona adequadamente, os impactos na vida das pessoas podem ser profundos e multifatoriais", diz.

Como identificar?

Os distúrbios tireoidianos podem manifestar-se de formas variadas e, muitas vezes, seus sintomas são confundidos com outras condições. Cansaço extremo, ganho ou perda de peso inexplicada, alterações de humor, queda de cabelo e problemas de concentração são apenas alguns dos sinais que podem indicar um problema na tireoide.

"A falta de conhecimento sobre esses sintomas faz com que muitas pessoas convivam anos com a doença sem receber o diagnóstico correto. Por isso, a conscientização é tão crucial", destaca a especialista.

Fernanda também ressalta que a abordagem ao paciente deve ser individualizada. "Cada pessoa é única e o tratamento deve considerar não apenas os números dos exames laboratoriais, mas também o contexto de vida, as comorbidades e as necessidades específicas de cada indivíduo", complementa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A conscientização sobre os distúrbios tireoidianos, aliada ao acesso a diagnósticos precisos e tratamentos adequados, pode transformar a vida de milhões de pessoas que convivem com essas condições.