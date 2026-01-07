Assine
overlay
Início Saúde
ONDAS DE RADIOFREQUÊNCIA

Ablação de nódulo na tireoide: entenda o procedimento

Técnica menos invasiva pode ser utilizada para tratar tumores e foi realizada em Tarcísio de Freitas após a identificação do nódulo em um exame de rotina

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/01/2026 19:00

compartilhe

SIGA
x
A ablação é recomendada para nódulos benignos que causam desconforto estético ou sintomas compressivos
A ablação é recomendada para nódulos benignos que causam desconforto estético ou sintomas compressivos crédito: Arquivo pessoal

Após a descoberta de um nódulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou por uma radioablação de tireoide guiada por ultrassonografia no início de agosto de 2025. O procedimento foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, e o nódulo havia sido identificado cerca de 20 dias antes, durante exames de rotina, seguido de biópsia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como o resultado confirmou que a alteração era benigna, os médicos optaram pela ablação, um procedimento que consegue destruir o nódulo sem cortes ou cirurgia. Trata-se de uma técnica minimamente invasiva, com rápida recuperação, que permitiu que Tarcísio recebesse alta no mesmo dia.

A radioablação da tireoide consiste na introdução de uma agulha fina na glândula, guiada em tempo real por ultrassom. A ponta da agulha emite ondas de radiofrequência que aquece e destroem o nódulo, preservando o restante da tireoide.

O procedimento é realizado com sedação, não tem cortes e não deixa cicatrizes
O procedimento é realizado com sedação, não tem cortes e não deixa cicatrizes Arquivo pessoal

Segundo o ultrassonografista intervencionista e especialista em biópsias e procedimentos minimamente invasivos guiados por imagem, Bruno Farnese, na maioria dos casos, os nódulos de tireoide não provocam sintomas. “Em algumas situações, podem causar desconforto no pescoço, dificuldade para engolir alguns alimentos e incômodo estético quando há um crescimento exagerado no chamado bócio”, diz.

“Quando se manifestam, podem causar desde tosse persistente, sensação de aperto no pescoço, falta de ar e até mesmo a dificuldade para engolir. Ao perceber qualquer um desses sinais, é fundamental procurar um especialista para avaliação”, alerta o médico.

Leia Mais

Quando a ablação é indicada?

Segundo Bruno, a ablação é recomendada para nódulos benignos que causam desconforto estético ou sintomas compressivos. Em alguns casos selecionados, determinados tipos de câncer de tireoide, quando diagnosticados precocemente, também podem ser tratados com a técnica, evitando cirurgias mais extensas.

“É um procedimento de curta duração, sem cortes e não deixa cicatrizes, realizado com sedação para conforto (dormindo). O paciente tem alta no mesmo dia e pode retomar suas atividades habituais em 1 a 3 dias”, comenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Além disso, como a glândula não é retirada, não há necessidade de reposição hormonal, como normalmente ocorre após a cirurgia de retirada da tireoide”, completa o especialista.

Tópicos relacionados:

ablacao cirurgia procedimentos tireoide

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay