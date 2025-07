Câncer de tireoide é mais comum em mulheres e possui técnica sem cicatriz

O Julho Verde, mês de conscientização sobre os cânceres de cabeça e pescoço, também chama atenção para o câncer de tireoide, que atinge de forma desproporcional as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são estimados cerca de 13.780 novos casos ao ano no Brasil, dos quais quase 90% ocorrem em mulheres. Trata-se do quinto tipo de câncer mais frequente entre mulheres entre 20 e 65 anos. A grande parte dos cânceres na tireoide não apresentam sintomas, nem mesmo alterações na função hormonal da tireoide.



A ultrassonografia da tireoide, exame bastante disponível e conhecido pelo grande público, sem uso de radiação e sem quaisquer efeitos colaterais, é a principal ferramenta no diagnóstico precoce deste câncer.

Cabe mencionar que, diferentemente da maioria dos exames de imagem, a ultrassonografia da tireoide é um método extremamente operador-dependente, uma vez que, neste tipo de exame, quem procura as alterações, as interpreta e realiza as imagens finais é o especialista que realiza o exame. Logo, realizar o exame com profissional que tenha experiência com a ultrassonografia de tireoide é fundamental para uma avaliação precisa e efetiva.

Sintomas



Os principais sintomas relacionados a distúrbios da tireoide incluem variações de peso, fadiga, queda de cabelo, alterações no humor como depressão e ansiedade, dificuldade na concentração, efeitos nocivos ao ciclo vigília-sono, bem como no ciclo menstrual, em caso de mulheres. Quando presentes em mulheres com idade fértil, alterações na função tireoideana podem, inclusive, estar associadas à infertilidade e ao abortamento recorrente, em casos mais severos.

Tratamento que não deixa cicatriz

Por ser uma glândula localizada no pescoço, muitos pacientes diagnosticados com câncer de tireoide expressam preocupação com os efeitos estéticos do tratamento, especialmente com a possibilidade de cicatrizes visíveis após cirurgia.



Uma opção moderna, segura e já disponível no Brasil há cerca de oito anos é a ablação térmica dos nódulos da tireoide. Trata-se de uma técnica minimamente invasiva, sem necessidade de cortes na pele - utiliza apenas furinhos - e que não deixa cicatriz. Também não necessita, na esmagadora maioria das vezes, acima de 95%, de anestesia geral, podendo ser realizada apenas com anestesia local, semelhante à utilizada por dentistas, e uma sedação leve, semi-conciente, associada. A alta pós procedimento ocorre em até 2 horas finalizado o tratamento, com possibilidade de retorno às atividades habituais sem grande esforço físico já no dia seguinte e com liberação para prática esportiva, em geral, entre 5 e 7 dias.

Diferentemente do que ocorre nas cirurgias da tireoide, a ablação permite preservar a porção não nodular da glândula, pois apenas o nódulo, ou os nódulos, são alvo do tratamento. Isto permite a preservação da função da tireoide, evitando que precisem repor hormônio tireoideano pelo resto da vida. Em raros casos, pode ser necessária uma reposição de discreta quantidade hormonal, mas bastante menor do que em casos nos quais a glândula é retirada cirurgicamente. Tudo isso permite uma recuperação rápida e sem necessidade de internação hospitalar.

"O procedimento é feito com anestesia local, sem cortes, sem cicatrizes e com alta no mesmo dia”, explica radiologista e intervencionista Antônio Rahal. “A ablação é uma alternativa eficaz à cirurgia convencional em boa parte dos casos de nódulos benignos e em casos bem selecionados, meticulosamente avaliados, de cânceres de tireoide."



Além da estética, a preservação da glândula é um dos grandes diferenciais do método de ablação. “Na maioria dos casos, conseguimos evitar que o paciente perca totalmente a função da tireoide, o que reduz a necessidade de uso de reposição hormonal pelo resto da vida”, completa o médico. Nas redes sociais, ele oferece dicas sobre prevenção, sintomas e tratamento.

A técnica consiste na introdução de uma fina agulha guiada por ultrassom até o nódulo da tireoide que será alvo do tratamento. De modo geral, uma corrente de alta frequência aquece e destrói o tecido alvo, de modo bastante preciso, elevando a temperatura no nódulo especificamente a cerca de 80 ou 90°C. “Nos dias seguintes, o próprio corpo começa a absorver esse tecido morto, como uma cicatriz que vai encolhendo. Em até 12 meses, o volume do nódulo pode reduzir entre 85 e 95%, muitas vezes desaparecendo completamente”, detalha o especialista.

Indicada para nódulos benignos com crescimento significativo, compressão ou incômodo estético, a ablação também tem sido utilizada com sucesso em casos específicos de microcarcinomas. “Quando diagnosticado precocemente, o câncer de tireoide tem altíssimas chances de cura. E com a ablação, conseguimos tratar com precisão, sem mutilações, mantendo qualidade de vida e a autoestima dos pacientes”, reforça o radiologista.

