Julho Verde: a importância do diagnóstico precoce

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil registra aproximadamente 39 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano, somando tumores de boca, laringe, orofaringe, hipofaringe e nasofaringe. Ainda segundo o INCA, 80% dos casos são diagnosticados apenas em estágios avançados, o que compromete significativamente as taxas de cura e aumenta os riscos de sequelas, como perda da fala e dificuldade para engolir e respirar.

O cirurgião oncológico Rodrigo Nascimento Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) explica que esse cenário poderia ser revertido evitando os fatores de risco conhecidos. "O câncer de cabeça e pescoço pode ser evitado, principalmente porque, em grande parte dos casos, está associado ao tabagismo, consumo excessivo de álcool e infecção pelo HPV. Quando o paciente fica atento aos sinais e sintomas as chances de cura ultrapassam os 80%", afirma.

O mês de julho é dedicado a campanha Julho Verde, de conscientização dos fatores de risco dos cânceres de cabeça e pescoço, entre eles:

Cavidade oral: língua, gengiva, céu da boca, assoalho da boca, bochecha e lábios



Faringe: inclui nasofaringe (atrás do nariz), orofaringe (amígdalas, base da língua) e hipofaringe (parte inferior da garganta)



Laringe: onde ficam as cordas vocais



Seios paranasais: cavidades ósseas ao redor do nariz e dos olhos



Glândulas salivares maiores: parótida, submandibular e sublingual



Nariz e cavidade nasal



Pele: alguns tipos de câncer de pele, principalmente os de células escamosas e basocelulares, também entram nessa classificação pela localização



Principais sinais e sintomas

Ferida no rosto ou na boca que não cicatriza por aproximadamente 15 dias



Mancha vermelha ou esbranquiçada nos lábios ou na cavidade oral



Dificuldade ou dor para mastigar ou engolir



Caroço no pescoço, boca ou mandíbula, que não regride



Irritação ou dor na garganta, tosse persistente, dores de cabeça, dor de ouvido ou falta de ar constantes



Aftas que não cicatrizam, mau hálito persistente e sangramentos nasais frequentes



Dente mole, dor em torno dos dentes ou sensação de desconforto na arcada dentária sem motivo aparente



Mudança na voz, rouquidão ou sensação de cansaço vocal persistente



"O grande problema é que muitos desses sintomas são facilmente confundidos com situações comuns do dia a dia, como aftas, infecções de garganta, rouquidão passageira, sinusite ou problemas dentários. Isso faz com que muitas pessoas posterguem a busca por atendimento médico, levando ao diagnóstico em estágios mais avançados, quando o tratamento se torna mais complexo e com maiores chances de sequelas", alerta Rodrigo.

O especialista reforça que, além da adoção de hábitos saudáveis — como evitar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool e manter boa higiene bucal —, a vacinação contra o HPV é fundamental na prevenção de alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, especialmente os que acometem a orofaringe (amígdalas e base da língua). "A vacina é uma ferramenta de saúde pública extremamente eficaz e segura, capaz de proteger não apenas contra o câncer de colo do útero, mas também contra tumores relacionados ao HPV na boca, garganta e outras regiões", destaca.

Quando o câncer de cabeça e pescoço é diagnosticado em fases avançadas, pode ser indicado o tratamento com abordagens combinadas que podem incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia. "O tratamento cirúrgico é essencial para tumores da cavidade oral e das glândulas salivares, enquanto nos tumores de laringe e faringe a definição da melhor estratégia cirurgia, radioterapia ou combinação dos tratamentos considera o tipo de tumor, o estágio da doença e as condições clínicas do paciente", explica o presidente da SBCO.

Já em casos de diagnóstico precoce, a cirurgia, na maioria dos casos, é menor, menos agressiva e com muito menos impacto funcional e estético. "Isso significa preservar funções como fala, deglutição e respiração, além de oferecer melhores resultados oncológicos. Por outro lado, quando o tumor está em estágio avançado, o procedimento se torna mais desafiador e, frequentemente, exige tratamentos combinados, com maior risco de sequelas permanentes", acrescenta.

