Indivíduos que consomem produtos relacionados à cannabis, como a maconha, apresentaram risco aumentado de câncer de cabeça e pescoço, como demonstraram os resultados de um estudo de coorte retrospectivo recentemente publicado na prestigiada revista médica JAMA.



A extensão da associação variou por subtipo, mas pareceu particularmente forte para câncer de laringe e câncer orofaríngeo.



Os resultados se alinharam com os de outros levantamentos, embora a consistência da associação em diferentes períodos de tempo tenha sido mais sutil e desafiadora de se prever, reforçando sua validade.



Histórico e métodos

Os cânceres de cabeça e pescoço são responsáveis por 3% da incidência de câncer e 1,5% da mortalidade por câncer nos EUA, de acordo com o histórico do estudo. O tabaco tem sido associado há muito tempo ao desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, e a cannabis tem carcinógenos semelhantes.



Mais de 42% dos jovens adultos relataram o uso de cannabis e seus derivados, como a maconha, no ano anterior. Seu uso aumentou nos últimos 5 a 10 anos, embora ligeiramente abaixo dos picos em 2022, de acordo com o relatório anual da Universidade de Michigan sobre o uso de substâncias entre pessoas de 19 a 65 anos.



O pesquisador Kokot e seus colegas investigaram se o uso de cannabis tinha alguma associação com a ocorrência de câncer. Eles usaram a rede U.S. Collaborative e a TriNetX para avaliar duas coortes de pessoas que não tinham histórico de câncer de cabeça e pescoço e tiveram uma visita ambulatorial ao hospital entre 19 de abril de 2004 e 19 de abril de 2024.



O primeiro grupo incluiu 116.076 indivíduos (idade média, 46,4 anos; 52,9% homens; 60% brancos) que tinham um diagnóstico de transtorno relacionado à cannabis. Os pesquisadores definiram transtornos relacionados à cannabis como uso excessivo de cannabis com sintomas psicossociais associados, incluindo comprometimento do funcionamento ocupacional ou social.



A segunda coorte incluiu 3.985.286 pessoas (idade média, 60,8 anos; 54,5% mulheres; 74,6% brancos) que não tinham um transtorno relacionado à cannabis.



A análise incluiu 115.865 indivíduos de cada coorte pareados por idade, raça e etnia autorrelatadas, uso de tabaco e transtornos relacionados ao álcool.



Os resultados mostraram risco significativamente maior de câncer de cabeça e pescoço na coorte de transtornos por cannabis (risco relativo de 3,49). Pessoas nesse grupo tinham riscos substancialmente maiores para vários subtipos, incluindo câncer de laringe, câncer de orofaringe, câncer de glândula salivar, câncer de nasofaringe e câncer oral. Quando os pesquisadores limitaram as análises a diagnósticos que ocorreram pelo menos um ano após o evento índice, o risco elevado entre pessoas com transtorno relacionado à cannabis persistiu para qualquer câncer de cabeça e pescoço, câncer orofaríngeo e câncer oral.



A associação potencial mais clara entre câncer de cabeça e pescoço e uso de cannabis, segundo os investigadores, está nas vias inflamatórias que são desencadeadas pela fumaça de cannabis, já que fumar é o método mais comum de consumo de cannabis. Comparado a fumar tabaco, fumar cannabis pode ser ainda mais pró-inflamatório.



Segundo os autores, fumar cannabis normalmente não é filtrado e consumido por meio de respirações mais profundas do que o tabaco. Além disso, a cannabis queima em uma temperatura mais alta do que o tabaco, aumentando o risco de lesão inflamatória. Em um nível celular, a fumaça de cannabis aumenta a expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico, que foi encontrado superexpresso na maioria dos casos de carcinoma de células escamosas na cabeça e pescoço, bem como em espécimes de câncer de laringe de pessoas que fumam cannabis.



Os próximos passos, segundo os pesquisadores, envolvem a elaboração de estudos para determinar a quantidade e o tipo de uso de cannabis e como esses fatores impactam o risco de câncer de cabeça e pescoço. Isso ajudará o melhor entendimento das especificidades dessa associação.