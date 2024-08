Os agrotóxicos podem apresentar um risco semelhante ao do tabagismo para alguns tipos de câncer, de acordo com um estudo recente publicado por Gerken et al na revista médica Frontiers in Cancer Control and Society.



Nas práticas agrícolas modernas, os agrotóxicos ou pesticidas são essenciais para garantir altos rendimentos de colheitas e segurança alimentar. No entanto, os produtos químicos podem afetar adversamente a vida vegetal e animal, bem como os indivíduos expostos a eles.



Entende-se que indivíduos que vivem em uma comunidade com produção agrícola pesada, mesmo não sendo profissionais da produção agrícola, acabam por serem expostos a muitos dos pesticidas usados em sua vizinhança. Eles se tornam parte de seu ambiente. Em um estudo nacional norte-americano e de base populacional, os pesquisadores avaliaram o risco de câncer após a exposição a pesticidas agrícolas. Eles colocaram o uso de pesticidas em contexto com o tabagismo, um conhecido fator de risco de câncer.



Os pesquisadores descobriram que em ambientes com produção agrícola pesada, o impacto do uso de pesticidas na incidência de câncer rivalizava com o do tabagismo. A associação mais forte foi entre linfoma não-Hodgkin, leucemia e carcinoma urotelial — nos quais os efeitos da exposição a pesticidas foram mais pronunciados do que os efeitos do tabagismo.



Os autores observaram que, como os pesticidas não são usados um de cada vez, pode ser mais provável que sua combinação possa ter um impacto no risco de câncer. Como resultado, eles incluíram 69 pesticidas para os quais os dados de uso estão disponíveis por meio do U.S. Geological Survey. Como resultado, eles incluíram 69 pesticidas para os quais os dados de uso estão disponíveis por meio do U.S. Geological Survey.



Os investigadores apresentaram então uma lista dos principais contribuintes de pesticidas para alguns cânceres específicos, mas destacaram que é a combinação de todos eles e não apenas um único que importa. No mundo real, não é provável que os indivíduos sejam expostos a um único pesticida, mas mais a um coquetel de pesticidas em sua região.

Leia também: Câncer: exame de sangue ajuda a diagnosticar risco para tumores malignos



Embora as descobertas tenham ampliado o conhecimento do uso de pesticidas nos Estados Unidos, os pesquisadores ressaltaram que os fatores de risco de câncer são frequentemente complicados, e avaliar o quadro geral pode não refletir os resultados individuais. Por exemplo, a geografia geralmente tem um forte impacto. Em regiões onde mais plantações são cultivadas — como o Centro-Oeste — as associações entre o uso de pesticidas e a incidência de câncer foram mais marcantes.



Os pesquisadores esperam encorajar mais indivíduos, incluindo aqueles que não são frequentemente expostos a tais produtos químicos, a considerar os riscos potenciais impostos pelo uso de pesticidas, pois eles identificaram nesse estudo que, para alguns tipos de câncer, o efeito do uso de pesticidas agrícolas é comparável em magnitude ao efeito do tabagismo.