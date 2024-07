Cerca de 40% dos casos de câncer e quase metade das mortes por câncer entre adultos norte-americanos com 30 anos ou mais podem ser atribuídos a fatores de risco modificáveis, de acordo com um estudo liderado por pesquisadores da Sociedade Americana do Câncer.

Apesar dos declínios consideráveis na prevalência do tabagismo nas últimas décadas, o número de mortes por câncer de pulmão atribuíveis ao tabagismo nos Estados Unidos é alarmante. Esta descoberta ressalta a importância de implementar políticas abrangentes de controle do tabaco em cada estado para promover a cessação do tabagismo, bem como esforços intensificados para aumentar a triagem para detecção precoce do câncer de pulmão, quando o tratamento pode ser mais eficaz. Outros fatores de risco modificáveis, que contribuíram para o desenvolvimento do câncer e mortalidade incluíram excesso de peso corporal, consumo de álcool, inatividade física, dieta e infecções.

Intervenções para ajudar a manter um peso corporal e uma dieta saudáveis, também podem reduzir substancialmente o número de casos de câncer e mortes no país, especialmente devido à crescente incidência de vários tipos de câncer associados ao excesso de peso corporal — particularmente em indivíduos mais jovens.

Os investigadores Islami e colegas usaram dados de risco relativo e ocorrência de câncer para estimar o número e a proporção de casos de câncer invasivo e mortes atribuíveis a fatores de risco modificáveis entre adultos dos EUA com 30 anos ou mais em 2019. Sua análise foi responsável por 30 tipos de câncer, mas excluiu cânceres de pele não melanoma. Os fatores de risco analisados incluíram tabagismo, fumo passivo, excesso de peso corporal, consumo de álcool, baixo consumo de frutas/vegetais e fibra alimentar/cálcio, consumo de carne vermelha ou processada, exposição à radiação ultravioleta, inatividade física e sete tipos de infecções cancerígenas, incluindo HPV, HIV, vírus da hepatite B e vírus da hepatite C.

Os resultados mostraram que 40% dos cânceres incidentes selecionados (713.340 de 1,78 milhões) e 44% das mortes por câncer (262.120 de 595.737) entre adultos dos EUA com 30 anos ou mais podem ser atribuídos aos fatores de risco avaliados. A análise identificou o tabagismo como o principal fator de risco, contribuindo para 19,3% dos casos de câncer e 28,5% das mortes por câncer. Outros principais fatores de risco incluíram excesso de peso corporal — que contribuiu para 7,6% dos casos de câncer e 7,3% das mortes por câncer — e consumo de álcool, que contribuiu para 5,4% dos casos de câncer e 4,1% das mortes por câncer. A exposição à radiação UV e a inatividade física completaram os cinco principais fatores de risco.

Fatores de risco potencialmente modificáveis contribuíram para mais da metade dos casos e mortes para 19 dos 30 tipos de câncer avaliados. Os tipos de câncer com o maior número de casos atribuíveis a fatores de risco potencialmente modificáveis ??incluíram câncer de pulmão (201.660), câncer de mama feminino (83.840), melanoma (82.710) e câncer colorretal (78.440). Já os tipos de câncer com o maior número de mortes atribuíveis a esses fatores de risco incluíram câncer de pulmão (122.740), câncer colorretal (25.800), câncer de fígado (14.720) e câncer de esôfago (13.600).

Essas descobertas mostram que há uma necessidade contínua de aumentar o acesso equitativo aos cuidados de saúde preventivos e a conscientização sobre medidas preventivas. Vacinas eficazes estão disponíveis para o vírus da hepatite B, que causa câncer de fígado, e HPV, que pode causar vários tipos de câncer, incluindo câncer cervical, outros cânceres anogenitais e orofaríngeos. A vacinação no momento recomendado pode reduzir substancialmente o risco de infecção crônica e, consequentemente, cânceres associados a esses vírus. A aceitação da vacinação contra o HPV nos Estados Unidos é abaixo do ideal.