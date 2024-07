A acupuntura pode ser eficaz na redução dos efeitos colaterais hormonais da terapia endócrina em mulheres com câncer de mama, de acordo com um estudo recente publicado por Lu e seus colaboradores na prestigiada revista Cancer.



Embora a terapia endócrina - que é capaz de bloquear a sinalização hormonal que causa alguns tipos de câncer de mama - possa ser um tratamento que salva vidas, até 80% dos pacientes que a recebem apresentam ondas de calor e outros efeitos colaterais hormonais. Muitas pacientes que apresentam esses efeitos colaterais interrompem a terapia endócrina, aumentando assim o risco de progressão do câncer e mortalidade.



Outras terapias podem reduzir as ondas de calor; no entanto, elas vêm com seus próprios efeitos colaterais. Estudos anteriores avaliaram o impacto da acupuntura nas ondas de calor em mulheres com câncer de mama inicial submetidas à terapia endócrina, mas encontraram resultados mistos.



Por isso, esse estudo foi conduzido como um projeto multinacional coordenado e consistiu em três ensaios clínicos randomizados independentes realizados nos Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Os investigadores designaram aleatoriamente 158 mulheres com câncer de mama em estágios 0 a III para receber acupuntura imediata ou controle de acupuntura tardia.



Aquelas no grupo imediato receberam acupuntura duas vezes por semana durante 10 semanas e foram acompanhados por mais 10 semanas sem acupuntura, enquanto aquelas no grupo de controle de acupuntura tardia receberam cuidados usuais por 10 semanas, seguidos por acupuntura com intensidade reduzida uma vez por semana durante 10 semanas.



Todos os ensaios usaram os mesmos critérios de elegibilidade, protocolo de acupuntura e medidas de estudo. Os pesquisadores então usaram questionários clínicos padronizados para avaliar os efeitos colaterais hormonais - incluindo ondas de calor, suores noturnos, secura vaginal e dor nas articulações - bem como a qualidade de vida relacionada ao bem-estar físico, bem-estar funcional, bem-estar emocional e bem-estar social ou familiar.



Após 10 semanas do início dos ensaios, os pesquisadores descobriram que as pontuações do questionário das pacientes que receberam acupuntura imediata refletiam uma redução significativa de seus efeitos colaterais hormonais em comparação com as pontuações das pacientes que receberam controle de acupuntura tardia.



As respostas indicaram que 64% dos pacientes no grupo de acupuntura imediata relataram melhorias no número e na gravidade de suas ondas de calor, contra 18% entre aqueles no grupo de controle de acupuntura tardia. As pacientes que receberam acupuntura imediata também experimentaram maiores melhorias em sua qualidade de vida. Entre as semanas 10 e 20, as pontuações do questionário não mudaram significativamente entre as pacientes no grupo de acupuntura imediata, enquanto aquelas no grupo de acupuntura tardia que receberam acupuntura semanal experimentaram melhorias em suas pontuações de efeitos colaterais hormonais em relação à semana 10. Os pesquisadores não observaram efeitos colaterais relacionados à acupuntura durante os ensaios.



Os autores concluíram e recomendaram então que, na prática, pacientes interessadas em usar a acupuntura para esse propósito podem começar com um curto período de teste para avaliar sua resposta ao tratamento, particularmente em termos de redução de ondas de calor e outros efeitos colaterais.



Se o período de teste produzir resultados positivos, as pacientes podem então se beneficiar de um programa de longo prazo, recebendo sessões regulares de acupuntura durante toda a duração de seu regime anti-hormonal.