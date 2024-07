Variantes prejudiciais nos genes BRCA1 e também no BRCA2 aumentam muito o risco de uma pessoa desenvolver câncer de mama, ovário e pâncreas ao longo da vida, mas a maioria das pessoas não sabe que é portadora.



Em um novo estudo no American Journal of Obstetrics and Gynecology, pesquisadores da Weill Cornell Medicine, Columbia University Irving Medical Center (CUIMC) e NewYork-Presbyterian exploraram a possibilidade de incluir o teste BRCA1 no momento da triagem obstétrica pré-natal de portadores. Os pesquisadores descobriram que essa abordagem não é apenas econômica, mas também pode identificar pessoas em risco em um momento em que a triagem do câncer e outras estratégias preventivas podem salvar suas vidas.



Indivíduos que herdaram uma variante do gene BRCA1 têm várias opções para reduzir seu risco de câncer, como triagem aprimorada e cirurgia. No entanto, a maioria dos pacientes só percebe que é portadora do BRCA1 depois de já ter sido diagnosticada com câncer. Parte do desafio é descobrir quando o teste genético teria mais impacto. A gravidez e o cuidado obstétrico podem oferecer uma janela única para triagem e identificação de pacientes antes que desenvolvam câncer. Muitos pacientes consultarão seu pediatra quando crianças, mas quando se tornarem jovens adultos, o próximo provedor que consultarão pode muito bem ser seu obstetra/ginecologista quando estiverem grávidas.A triagem obstétrica de portadores pré-natais é um teste genético feito principalmente para detectar mutações que afetam o feto ou impactam a gravidez, mas oferece um momento oportuno para testar as mães também.



Um estudo simulado demonstra o custo-efetividade do teste BRCA1 durante o tratamento obstétrico. Ele simulou a trajetória clínica de uma coorte hipotética composta por 1.429.074 pacientes grávidas que poderiam fazer o teste BRCA1 nos Estados Unidos se ele fosse adicionado à triagem pré-natal de portadores. Esse número de pacientes foi selecionado com base em pesquisas anteriores que mostram que 39% das pacientes grávidas passam por triagem expandida de portadores.



O modelo começou com pacientes aos 33 anos, com base na idade média dos EUA de triagem pré-natal de portadores, e as acompanhou até os 80 anos, rastreando o resultado primário de custo-efetividade do teste BRCA1 no momento da triagem pré-natal obstétrica de portadores, bem como medidas de resultados secundários, como taxas de positividade da mutação BRCA1, casos de câncer, mortes por câncer e custos médicos diretos.



A equipe descobriu que adicionar um teste BRCA1 resultou na identificação de mais 3.716 pacientes BRCA1-positivos, na prevenção de 1.394 casos de câncer de mama e ovário e 1.084 mortes a menos. Comparado a não testar para BRCA1, a adição de BRCA1 na triagem de portadores pré-natais foi custo-efetiva com uma taxa de custo-efetividade incremental de U$ 86.001 para cada ano de vida ajustado pela qualidade.



Frequentemente, os indivíduos possuem uma atitude fatalista em relação à genética do câncer e acreditam que simplesmente se tornarem cientes de seu risco genético ou predisposição para desenvolver câncer é um sinal de que eles desenvolverão e sucumbirão à doença. É extremamente importante reconhecer que usar a genética do câncer para entender o risco de uma pessoa desenvolver câncer ao longo da vida não aumenta o perfil de risco desse indivíduo — em vez disso, fornece aos profissionais de saúde as ferramentas de que precisamos para prevenir o câncer e salvar vidas.

Além do BRCA1



Embora eles tenham olhado apenas para o BRCA1, os pesquisadores acreditam que adicionar outros genes hereditários de câncer no momento da triagem de portadores pré-natal — por exemplo, BRCA2, RAD51C, RAD51D, BRIP1 e PALB2 — também pode ser econômico. O Dr. Dioun observa que os painéis típicos fornecidos a pacientes nas clínicas de oncologia ginecológica da Columbia procuram mutações em mais de 70 genes.



É um aumento mínimo no custo para as empresas de testes genéticos adicionarem mais genes. Portanto, é provável que haja um benefício ainda maior se todos esses genes fossem integrados. Estaríamos pegando pessoas com outras mutações e potencialmente impedindo que desenvolvessem outros tipos de câncer.



Atualmente, nenhum painel de triagem de portadores pré-natal obstétrico no mercado inclui BRCA1 ou outros genes hereditários de câncer de mama e ovário. Os pesquisadores esperam então iniciar um ensaio clínico prospectivo para demonstrar a viabilidade e reunir as perspectivas do paciente e do provedor sobre o processo.