Agonistas do receptor de peptídeo-1 semelhante ao glucagon reduziram o risco de cânceres relacionados à obesidade em comparação com a cirurgia bariátrica entre indivíduos com IMC de pelo menos 35, de acordo com dados de um grande estudo apresentado na Reunião Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica- 2024 (ASCO-2024).





O tratamento com agonistas do receptor de peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1 RAs) conferiu uma maior redução de risco na mortalidade por todas as causas, apesar dos resultados inferiores de perda de peso quando comparados com a cirurgia bariátrica, observaram os pesquisadores. Tanto a terapia com agonista do receptor de peptídeo-1 semelhante ao glucagon quanto a cirurgia bariátrica reduziram o risco de câncer relacionado ao peso em comparação com nenhuma intervenção.



A terapia GLP-1 RA não foi inferior à cirurgia bariátrica em termos de redução do risco de câncer relacionado ao peso. Tanto a cirurgia bariátrica quanto a terapia GLP-1 RA tiveram mortalidade superior por todas as causas em comparação com nenhuma intervenção.



Estudos anteriores mostraram evidências de que a cirurgia bariátrica pode reduzir o risco de cânceres relacionados à obesidade. Isso levou os pesquisadores a conduzir um estudo para avaliar se os GLP-1 RAs apresentam um benefício semelhante para indivíduos com IMC alto.



Os pesquisadores do estudo pesquisaram o TriNetX, um banco de dados global de assistência médica, para identificar 334.675 pacientes elegíveis; os critérios de elegibilidade incluíam adultos com IMC de 35 ou mais, pelo menos 1 ano de exposição prévia a cuidados de saúde e nenhum câncer prévio ou alto risco preexistente de morte. A elegibilidade do estudo exigiu 1 ano de terapia contínua de GLP-1 RA ou acompanhamento, que se estendeu para 3 e 5 anos em análises de sensibilidade.



Eles designaram os pacientes para três braços de comparação: o braço 1 comparou GLP-1 RA com cirurgia bariátrica (n = 14.504), o braço 2 comparou GLP-1 RA sem intervenção (n = 21.768) e o braço 3 comparou cirurgia bariátrica sem intervenção (n = 55.798). O risco de desenvolver 13 cânceres relacionados à obesidade após a intervenção serviu como desfecho primário do estudo.



Após 15 anos de acompanhamento, os pesquisadores observaram 273 pacientes (8,75%) em terapia GLP-1 RA e 397 pacientes (6,58%) recebendo cirurgia bariátrica que desenvolveram um câncer relacionado à obesidade.



Pacientes que receberam terapia GLP-1 RA ou cirurgia bariátrica tiveram um risco reduzido de câncer relacionado à obesidade em comparação com nenhuma intervenção. Entre 20.009 pacientes no total, 40 indivíduos (0,353%) que receberam terapia GLP-1 RA e 61 (0,876%) que passaram por cirurgia bariátrica desenvolveram câncer de tireoide. Os pesquisadores observaram que os pacientes perderam significativamente mais peso após passarem por cirurgia bariátrica do que após receberem terapia GLP-1 RA no intervalo de tempo de 1 a 2 anos. Além disso, o início do GLP-1 RA pareceu reduzir a mortalidade por todas as causas em comparação com nenhuma intervenção e cirurgia bariátrica.



Os autores concluíram que medicamentos para perda de peso e cirurgia para perda de peso tiveram reduções semelhantes para o risco de cânceres relacionados à obesidade. Ambas as abordagens de tratamento reduziram o risco geral de morte em comparação com nenhuma intervenção.