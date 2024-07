Homens vacinados contra o vírus HPV desenvolveram com menor frequência todos os tipos de cânceres relacionados a esta infecção, particularmente cânceres de cabeça e pescoço, de acordo com descobertas de um grande estudo apresentado recentemente na reunião anual da ASCO - Sociedade Americana de Oncologia Clínica-2024 (Chicago, EUA).





Os resultados também reafirmaram dados anteriores que mostraram que mulheres vacinadas contra HPV apresentavam menor risco de câncer cervical em comparação com mulheres que não receberam a vacinação. O estudo demonstrou que indivíduos com menos de 40 anos vacinadas contra o HPV possuem taxas mais baixas de cânceres frequentemente causados pelo HPV.





Histórico e metodologia





Em 2022, o Centro para Controle de Doenças (CDC) americano relatou que menos de 60% das crianças entre 15 e 17 anos foram vacinadas contra o HPV, embora a mesma tenha sido aprovada para uso em homens e mulheres com idade entre 9 a 45 anos nos EUA.

Pesquisas anteriores se concentraram na associação entre a vacinação contra o HPV e o câncer cervical, mas menos em outros cânceres relacionados ao HPV.





Os investigadores desse estudo retrospectivo investigaram então o risco de desenvolver todos os cânceres relacionados ao HPV — cabeça e pescoço, anal, pênis, vulva, vagina e colo do útero — para aqueles que receberam a vacinação e também aqueles que não receberam. Eles construíram sua coorte de estudo com informações da TriNetX United States Collaborative Network, que tem dados sobre 90 milhões de pacientes de 63 organizações de assistência médica nos EUA. Os pesquisadores incluíram indivíduos com idades entre 9 e 39 anos que receberam qualquer vacinação entre 2010 e 2023.





Eles separaram essa população em dois grupos — indivíduos que receberam uma vacinação contra o HPV pelo menos 5 anos antes e aqueles sem histórico de vacinação contra o HPV. A coorte final do estudo consistiu em 5.458.987 pacientes (949.249 vacinados; 55% mulheres; 51% brancos; 22% negros/afro-americanos).





Resultados





Homens que receberam uma vacinação contra HPV tiveram menores chances de serem diagnosticados com qualquer câncer relacionado ao HPV em comparação com aqueles que não foram vacinados (risco relativo de 0,46).





Cabeça e pescoço





O risco reduzido de câncer de cabeça impactou significativamente os dados gerais. No passado, as principais causas do câncer de cabeça e pescoço eram o tabagismo e o consumo de álcool. Como o consumo dessas substâncias diminuiu nas últimas décadas, houve uma diminuição na quantidade de cânceres desta região, especialmente o de orofaringe. Entretanto, tem se observado um aumento na incidência do câncer de orofaringe nos últimos anos, que esse aumento está inequivocamente relacionado à infecção pelo vírus HPV. Por isso a importância da vacinação contra esse vírus, com seu consequente impacto na redução da incidência deste tipo de neoplasia.





Câncer cervical





Mulheres vacinadas contra o HPV tiveram menor risco de câncer cervical (risco relativo de 0,46) e cânceres gerais relacionados ao HPV (risco relativo de 0,73) em comparação com mulheres que não receberam a vacina. Mulheres que tomaram a vacina também tiveram risco reduzido de lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, carcinoma in situ, achados anormais de Papanicolau e procedimentos para remover lesões cervicais pré-cancerosas.





Esse estudo reforça assim a importância da vacinação contra o HPV, tanto em meninas quanto em meninos, o que previne o desenvolvimento da infecção pelo HPV e, consequentemente, o risco de vários tipos de câncer relacionados. Estudos futuros podem investigar indivíduos com 39 anos ou mais, impacto da idade na vacinação, desenvolvimento de câncer após a vacinação para aqueles que a recebem e se populações específicas (raciais/étnicas, sociodemográficas) não são vacinadas.