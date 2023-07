Julho é o mês de conscientização sobre doenças de cabeça e pescoço

683

(foto: Freepik)

Julho é o mês da conscientização sobre os cânceres de cabeça e pescoço , lembrados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) com o objetivo de alertar a população para sintomas e, principalmente, para a prevenção de doenças nessas regiões do corpo.De acordo com o médico e cirurgião de cabeça e pescoço da Rede Mater Dei, Henrique Perez, que acaba de se unir à equipe de Enaldo Lopes de Oliveira, coordenador de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da rede hospitalar, a especialidade abarca uma grande variedade de condições, como tumores benignos e malignos, infecções, distúrbios hormonais, traumas e deformidades congênitas."Por trabalharmos com doenças e lesões que afetam a cabeça, o pescoço e as glândulas salivares, tireoide e paratireoides, mantemos uma estreita colaboração com outros especialistas médicos, como oncologistas, radiologistas e patologistas, para oferecer um tratamento completo e eficaz aos pacientes, com foco na restauração da saúde e função das áreas que eventualmente sejam afetadas", diz. Entenda a embolia pulmonar que matou médica do Acre aos 27 anos



Um dos aspectos considerados pela SBCCP é o fator de risco, ou seja, a possibilidade de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores ambientais ou hereditários, desenvolver doenças. No caso das patologias que atingem essa região do corpo, o alerta é para a associação de bebidas alcoólicas com o fumo , por exemplo, que aumenta a chance do surgimento de câncer na cavidade oral, ou para a exposição solar prolongada, que pode ser uma das causas do câncer de pele.* Tabagismo* Consumo excessivo de álcool* Exposição ao sol sem uso de protetor labial



* História de irradiação do pescoço (por exemplo radioterapia prévia)

* História familiar de câncer de tireoide



Câncer de laringe



* Tabaco (cigarros, charutos, cachimbos, narguilés e produtos feitos por rolos)

* Consumo excessivo de bebidas alcoólicas

* Exposição ocupacional de alguns elementos como pó de madeira, produtos químicos utilizados na metalurgia, petróleo, plásticos, indústrias têxteis e o amianto



Câncer de pele



* Exposição prolongada ao sol (raios ultravioletas - UV)

* Exposição ao sol sem uso de protetor solar

* Exposição a câmaras de bronzeamento artificial

* História familiar de câncer de pele



Fonte: SBCCP