Adeus à cicatriz? Entenda o novo tratamento da tireoide

Técnicas de diagnóstico e tratamentos minimamente invasivos guiados por imagem vêm ampliando as alternativas terapêuticas para doenças da tireoide em casos selecionados. Em determinadas situações, esses procedimentos podem evitar a cirurgia, dispensar cortes na pele e preservar a glândula, ajudando a reduzir o impacto do tratamento na vida do paciente.

Esse avanço estará em debate na 1ª Conferência Internacional de Intervenções na Tireoide (1st T.I.C.O - SPR), que passa a integrar a programação da JPR 2026. De forma inédita, o encontro será aberto não apenas a radiologistas e especialistas em radiologia intervencionista, mas também a cirurgiões de cabeça e pescoço, endocrinologistas e médicos de outras especialidades.

A conferência será realizada ao longo de toda a sexta-feira, 1º de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, dentro da 56ª edição da Jornada Paulista de Radiologia, promovida de 30 de abril a 3 de maio de 2026 em parceria com a RSNA (Sociedade Radiológica da América do Norte).

Idealizada e coordenada pelo radiologista intervencionista com foco em tireoide Antonio Rahal, e co-coordenada pelo cirurgião de cabeça e pescoço Erivelto Volpi, a conferência reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir o que há de mais atual no diagnóstico e no tratamento minimamente invasivo das doenças tireoidianas. A proposta é ampliar o diálogo multidisciplinar, com participação de professores, moderadores e congressistas de diferentes especialidades em uma programação estruturada em mesas-redondas e apresentações voltadas à prática clínica.

Entre os assuntos previstos na programação estão qualidade de vida em pacientes com nódulos benignos, situações em que a tireoidectomia continua sendo essencial, prevenção de complicações na termoablação, testes moleculares, técnicas de imagem multiparamétrica da tireoide, critérios para escolha entre radiofrequência e micro-ondas, além de casos especiais envolvendo paratireoides, metástases linfonodais, doença de Graves e avaliação de nódulos tratados que voltaram a crescer.

“Hoje, a discussão sobre tireoide é muito mais sofisticada do que simplesmente indicar ou não uma cirurgia. Temos avançado em técnicas minimamente invasivas guiadas por imagem que ampliam as possibilidades terapêuticas em casos selecionados, sempre com critério, segurança e avaliação individualizada”, afirma Antonio.

Segundo o especialista, o Brasil ocupa hoje posição de destaque no cenário internacional da ablação de nódulos tireoidianos, com experiência acumulada que coloca o país entre as principais referências na área. A conferência deverá reunir palestrantes do Brasil, de outros países da América Latina e dos Estados Unidos.

Ao trazer a tireoide para o centro de uma conferência internacional multidisciplinar dentro da JPR 2026, o encontro evidencia o amadurecimento de uma área que combina inovação tecnológica, avaliação por imagem e tomada de decisão cada vez mais integrada entre especialidades. Na prática, isso significa discutir não apenas novas possibilidades de intervenção, mas também seus limites, indicações precisas e o acompanhamento adequado após o tratamento.

“Não se trata de substituir a cirurgia de forma indiscriminada, mas de entender melhor quais pacientes podem se beneficiar de abordagens menos invasivas e em quais situações a cirurgia continua sendo a melhor escolha. O mais importante é ampliar as opções terapêuticas com base em evidência, experiência e análise individual de cada caso”, completa Antonio.

A programação também deve abordar tendências emergentes no campo do intervencionismo tireoidiano, como novas aplicações em situações complexas e tecnologias em desenvolvimento, incluindo a eletroporação irreversível. A conferência conta ainda com o apoio de entidades médicas nacionais e internacionais, entre elas a North American Society of Interventional Thyroidology, a Latin American Interventional Thyroidology Association e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, entre outras.

Serviço



6ª Jornada Paulista de Radiologia



Data: 30 de abril a 3 de maio



Local: Transamerica Expo Center — São Paulo (SP)



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Mais informações: www.jpr.org.br