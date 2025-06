Atriz de "The Boys" revela diagnóstico de doença de graves; veja sintomas

A atriz Erin Moriarty, conhecida por interpretar a personagem Starlight na série "The Boys", revelou um diagnóstico que mudou completamente sua vida: a doença de graves, um distúrbio autoimune que afeta a glândula tireoide (saiba mais detalhes abaixo).

Em uma série de stories nas redes sociais, Moriarty, de 30 anos, compartilhou sua luta com a condição, os impactos que sentiu no corpo e na mente e a importância do diagnóstico precoce. "Doenças autoimunes se manifestam de forma diferente em cada pessoa. Sua experiência será diferente da minha. Minha experiência será diferente da sua. Talvez muito, talvez um pouco", escreveu a atriz, ressaltando como os sintomas variam e nem sempre são facilmente identificáveis.

O que é doença de graves?

A doença de graves é uma condição em que o sistema imunológico ataca erroneamente a tireoide, levando ao hipertireoidismo – produção excessiva dos hormônios tireoidianos.

Segundo a Clínica Mayo, isso pode resultar em perda de peso repentina, ansiedade, fadiga extrema, tremores, alterações no ritmo cardíaco e até problemas oculares. A enfermidade é mais comum em mulheres e pode ser desencadeada por fatores genéticos e ambientais.

Moriarty revelou que, durante meses, acreditava que os sintomas eram apenas reflexo de estresse e cansaço. "Não conseguia passar cinco segundos me sentindo normal. Não sabia por quanto tempo mais conseguiria continuar vivendo naquele estado", escreveu em uma mensagem enviada à mãe antes do diagnóstico.

O diagnóstico da doença pode ser feito por exames de sangue que mostram níveis baixos de TSH (hormônio estimulador da tireoide) e níveis elevados de T4 livre (tiroxina livre).

O tratamento é medicamentoso, com remédios que ajudam o trabalho da tireoide e evitar ataques do sistema imune. Além disso, pode ser indicado o uso de iodo radioativo para ajudar a recuperação da tireoide ou mesmo a remoção cirúrgica da tireoide, seguida de reposição hormonal, de acordo com a Rede D'Or São Luiz.

Ao recordar uma conversa com seu pai, a atriz falou sobre os impactos positivos do início do tratamento: "Já sinto uma diferença enorme. Meu pensamento principal (até agora): 'Caramba, é assim que eu deveria me sentir? Eu estava perdendo!'", ressaltou.

A atriz fez ainda um apelo por atenção aos sinais do corpo e cuidado com a saúde mental e física. "Se a sua luz estiver diminuindo, mesmo que só um pouco, vá a um check-up. Não 'engula' e transcenda o sofrimento; você merece conforto. A situação já é difícil o suficiente", pontuou.