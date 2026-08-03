Vitaminas e suplementos ajudam a melhorar a saúde vascular?

Agosto Azul e Vermelho é uma campanha de conscientização à população sobre os cuidados com a saúde vascular. E embora seja difícil falar em prevenção de varizes e trombose só com o uso de suplementos, alguns deles podem ajudar, desde que sejam associados a hábitos de vida saudáveis.

“Existem teorias que associam a inflamação ao aparecimento de doenças vasculares, como varizes e trombose. E é um fato, por outro lado, que as doenças vasculares periféricas causam inflamação na parede dos vasos. Por isso, é muito importante se cuidar e tomar medidas que reduzam os riscos da progressão da enfermidade. Nesse sentido, os suplementos podem ajudar, mas eles serão coadjuvantes no processo, de forma que o mais importante é melhorar a dieta, realizar atividade física regularmente, controlar o estresse e dormir bem”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. “Mas de maneira geral, os suplementos com vitaminas e polifenois, uma classe de substâncias que são altamente antioxidantes e anti-inflamatórias, podem ajudar”, acrescenta a médica.

Segundo a cirurgiã vascular, manter uma dieta equilibrada, rica em vegetais e livre do excesso de alimentos processados e frituras, melhora a capacidade antioxidante e anti-inflamatória do organismo, o que traz benefícios para a saúde das veias e artérias. “Além disso, o exercício físico é extremamente importante. A Organização Mundial da Saúde compara que o sedentarismo é quase tão nocivo quanto o cigarro. O corpo humano não foi feito para ficar parado, pois a prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso com a finalidade de levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Assim como o sangue chega nos membros inferiores, ele precisa retornar ao coração para ser bombeado novamente”, explica.













A médica sugere realizar atividades físicas regularmente, pelo menos três vezes por semana. “Dormir bem também é fundamental, pois uma boa noite de sono ajuda no funcionamento adequado do corpo, diminuindo o estresse, os níveis de cortisol e auxilia a controlar a pressão arterial”, completa.

Quanto à suplementação, a médica diz que algumas substâncias podem colaborar para diminuir a inflamação e proteger ou fortalecer a parede dos vasos. “Eles podem ser encontrados na alimentação, mas alguns suplementos contam com essas substâncias de maneira biodisponível e em uma maior concentração. As vitaminas C e E, por exemplo, melhoram muito a função antioxidante endógena do organismo e conseguem ajudar a reverter o processo de estresse oxidativo, que é danoso para as veias e artérias. O estresse oxidativo, gerado pelo excesso de radicais livres que se ligam à parede arterial, causa uma reação de espessamento, endurecimento e enrijecimento da parede das veias e artérias no corpo inteiro, aumentando as chances de doenças aterosclerótica, infarto e derrame. A vitamina C, por participar da síntese de colágeno, ainda fortalece a parede dos vasos”, explica.

O resveratrol e a curcumina (principal constituinte ativo da cúrcuma) também podem ser suplementados para melhora da saúde vascular, pois apresentam efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores e diminuem a quantidade de radicais livres.













"A curcumina apresenta uma característica interessante porque não atua apenas como antioxidante direto. Ela também influencia mecanismos celulares envolvidos na resposta antioxidante do próprio organismo, estimulando sistemas naturais de defesa”, explica o farmacêutico Maurizio Pupo, pesquisador, professor e diretor científico do IPUPO Pós-Graduações. “O resveratrol pode funcionar como antioxidante ao bloquear as espécies reativas de oxigênio, induzir a produção de óxido nítrico e a agregação plaquetária, além de aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom”, diz Aline Lamaita.

Outras fontes naturais de bioflavonóides, uma classe de polifenois, incluem, segundo a cirurgiã vascular, o chá preto, branco e verde, que são ricos em flavonoides, e o grão de soja, rico em isoflavonas. “Frutas vermelhas como morango, amora e framboesa e mirtilo estão entre os alimentos mais ricos em flavonoides. A maçã é uma fruta rica em vitamina, sais minerais, fibras e um flavonoide chamado quercitina. O chocolate amargo contém altos níveis de um flavonoide chamado catequina. O alho tem propriedades anti-inflamatórias”, explica a cirurgiã vascular.













A suplementação do extrato da semente de uva também pode ser interessante, pois é rico em proantocianidinas, compostos fenólicos reconhecidos pelo elevado potencial antioxidante. “As proantocianidinas ajudam a proteger proteínas estruturais importantes, como colágeno e elastina, contra danos oxidativos. Por isso, esse ativo costuma ser associado à manutenção da saúde vascular”, destaca Maurizio Pupo. “Além disso, o extrato pode contribuir para a proteção da microcirculação e para a redução dos efeitos provocados pela exposição a agentes ambientais”, comenta o farmacêutico.

Alimentos ou suplementos com vitamina K podem ser indicados por médico, caso haja necessidade. “A vitamina K trabalha no sistema circulatório na regulação da homeostase sanguínea, evitando sangramentos e favorecendo processo de cicatrização de forma geral. Já no sistema arterial, essa vitamina tem uma função preventiva. Como ajuda a fixar o cálcio nos ossos, ela retira o cálcio das artérias, evitando a progressão de placas de colesterol e favorecendo o controle da aterosclerose”, diz Aline Lamaita. “Mas é fundamental que o paciente consulte um cirurgião vascular para tratar ou prevenir doenças circulatórias. O médico pode indicar os suplementos e dar toda orientação necessária para o controle de doenças", aponta.

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