O que ninguém te conta sobre o uso indiscriminado de suplementos

Em meio ao crescimento da busca por saúde, longevidade e alta performance, o consumo de suplementos vitamínicos se tornou rotina para milhões de brasileiros. No entanto, a ingestão excessiva de vitaminas, especialmente sem orientação médica, pode trazer sérios riscos à saúde.

“Vitaminas são fundamentais para o funcionamento do organismo, mas devem ser consumidas com critério. A automedicação com suplementos pode gerar sobrecarga hepática, distúrbios metabólicos e até problemas cardiovasculares”, afirma o nutrólogo clínico Alexandre Curvelo Caldas, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.



Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), 59% da população brasileira adulta consome algum tipo de suplemento regularmente e 30% fazem isso por conta própria, sem qualquer orientação profissional.



Segundo o especialista, as vitaminas participam de processos cruciais, como digestão, reparo celular e replicação de DNA e RNA. No entanto, a maioria delas não é produzida pelo corpo e precisa ser obtida por meio da alimentação. “Uma dieta rica e variada - composta por frutas, verduras, legumes e leguminosas, e que pode incluir laticínios, ovos e carnes - costuma ser suficiente para atender às necessidades do organismo e garantir uma boa saúde”, explica Alexandre Curvelo.

Para o profissional, o caminho mais seguro e eficiente para manter o equilíbrio nutricional continua sendo uma alimentação natural, colorida e variada. “Vale lembrar que dietas que excluem alimentos de origem animal como ovos, laticínios e carnes também podem ser equilibradas e saudáveis, desde que bem planejadas e ajustadas às necessidades de cada indivíduo”, reforça.



A recomendação do especialista é clara: antes de iniciar qualquer suplementação, é fundamental buscar orientação médica e realizar exames laboratoriais. “Em muitos casos, o que parece prevenção pode se transformar em risco.”



Para quem tem pouco tempo, devido à rotina intensa, manter uma alimentação rica em nutrientes é um desafio, mas não é impossível. O especialista destaca cinco atitudes simples que ajudam a manter o equilíbrio nutricional sem precisar recorrer automaticamente a suplementos: