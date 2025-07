Especialista indica quatro hábitos saudáveis para atravessar a menopausa

A menopausa, uma fase natural na vida de toda mulher, ainda é cercada por mitos e incertezas, e impacta a qualidade de vida de milhões de brasileiras. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, aproximadamente, 30 milhões de mulheres no Brasil estão vivendo na faixa etária do climatério e menopausa, representando 7,9% da população feminina. O mesmo estudo revela que 82% dessas mulheres enfrentam sintomas que comprometem seu bem-estar, e oito a cada 10 vivenciam sentimentos psicológicos negativos como ansiedade, depressão, constrangimento e vergonha.



Para desmistificar o tema e oferecer um caminho para um envelhecimento saudável, a ginecologista e cirurgiã oncoginecológica do Hospital Orizonti, Jaísa Santana Teixeira , compartilha algumas orientações. “A chave para uma menopausa tranquila e um envelhecimento saudável reside na prevenção contínua”, enfatiza.





A especialista destaca a importância da visita anual ao ginecologista, que vai muito além da rotina. É um momento estratégico para:



- Rastreamento e prevenção de cânceres: incluindo preventivo, mamografia e, quando indicado, colonoscopia



- Monitoramento da saúde geral: através de exames laboratoriais, aferição de pressão arterial, doenças cardiovasculares e osteoporose (com densitometria óssea)



“Nosso objetivo é fazer uma prevenção abrangente para a fase do envelhecimento, garantindo que a paciente se sinta protegida de todas as formas possíveis”, explica Jaísa.



Além da prevenção médica, a ginecologista ressalta a importância de hábitos de vida saudáveis para atravessar a menopausa com mais conforto:



- Hidratação abundante: fundamental para o bom funcionamento do organismo



- Atividade física regular: com foco especial na musculação, essencial para a manutenção da massa óssea e muscular



- Alimentação saudável: dieta equilibrada, com baixo consumo de doces e frituras



- Higiene do sono: organizar o sono para garantir um descanso reparador



A médica também orienta sobre a atenção às manifestações específicas da menopausa, como os sintomas vasomotores (ondas de calor e suores noturnos) e o ressecamento vaginal.

Para os sintomas psicológicos e emocionais, que afetam a maioria das mulheres, como dificuldade para dormir, cansaço mental, redução da libido, esquecimento, problemas de concentração, ansiedade e mudanças de humor, Jaísa é categórica. "A menopausa é um período de transição hormonal que pode impactar o humor. O acompanhamento e o suporte de um profissional são essenciais". Ela ressalta que nem todas as mulheres sentirão todos esses sintomas, e a experiência da menopausa é muito particular para cada uma.

A especialista esclarece ainda que a terapia de reposição hormonal (TRH) é uma opção segura para muitas pacientes, quando há indicação clínica e após avaliação médica. “São reposições de hormônios que são altamente seguros, a depender da condição da paciente. É nosso dever receitar e orientar quanto ao uso, mas a paciente tem opção de escolha se quer ou não usar a medicação”, orienta.

