Calvície: como funciona o novo tratamento oral com minoxidil VDPHL01

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Um novo tratamento para a calvície chamado VDPHL01, desenvolvido pela biofarmacêutica Veradermics, está gerando otimismo. Baseado em uma pílula de minoxidil de liberação prolongada, o medicamento de uso oral demonstrou resultados promissores em estudos clínicos recentes, representando uma alternativa potencial às loções tópicas já conhecidas no mercado.

A nova abordagem simplifica a rotina de cuidados e promete uma ação mais consistente para estimular o crescimento capilar. A formulação foi testada em diferentes dosagens, incluindo 8,5mg uma vez ao dia e 8,5mg duas vezes ao dia, para avaliar a eficácia e facilitar a adesão dos pacientes.

Em um ensaio clínico de Fase 2/3 com 519 homens diagnosticados com alopecia androgenética, o medicamento demonstrou melhora na percepção de crescimento capilar em 79,3% dos pacientes que receberam dose única diária e em 86% daqueles que receberam duas doses por dia, após seis meses de tratamento.

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Como funciona o novo tratamento?

O minoxidil é um vasodilatador, o que significa que ele melhora o fluxo sanguíneo nos folículos capilares. Ao receber mais nutrientes e oxigênio, os folículos enfraquecidos podem ser revitalizados, estimulando o crescimento de novos fios e fortalecendo os existentes.

A versão oral age de forma sistêmica, distribuindo o princípio ativo por todo o corpo através da corrente sanguínea. A principal inovação desta pílula é o mecanismo de liberação prolongada. Isso permite que o medicamento seja liberado lentamente no organismo ao longo do dia, mantendo níveis estáveis da substância.

O objetivo dessa tecnologia é aumentar a eficácia do tratamento e, ao mesmo tempo, reduzir a possibilidade de efeitos colaterais que podem ocorrer com doses mais altas ou picos de concentração do remédio no sangue.

Para quem o medicamento é indicado?

O tratamento foi desenvolvido para combater a alopecia androgenética, a forma mais comum de calvície, com estudos clínicos robustos direcionados tanto para homens quanto para mulheres. A conveniência de tomar um comprimido diário é um dos grandes atrativos em comparação com a aplicação de loções, que pode ser inconveniente e causar irritação no couro cabeludo.

Apesar dos resultados animadores, o uso oral do minoxidil exige acompanhamento médico rigoroso. Por agir no corpo todo, a substância pode causar efeitos como queda de pressão, inchaço ou aumento de pelos em outras áreas. A formulação de liberação prolongada busca minimizar justamente esses riscos, mas a avaliação profissional continua sendo indispensável.

Atualmente, o medicamento ainda é considerado experimental. A biofarmacêutica planeja submeter o VDPHL01 para aprovação da FDA (agência reguladora dos Estados Unidos) e da EMA (agência europeia), com lançamento comercial previsto para o final de 2027 ou início de 2028, caso seja aprovado. Os estudos clínicos são fundamentais para confirmar sua segurança e eficácia a longo prazo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.