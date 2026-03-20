Como funcionam os remédios no tratamento da calvície

A calvície androgenética afeta homens e mulheres em diferentes idades. Esse tipo de queda de cabelo tem relação com hormônios e genética. Por isso, o tratamento costuma envolver remédios que agem no organismo inteiro, não só no couro cabeludo. Entre esses medicamentos, três se destacam: dutasterida, finasterida e minoxidil.

Esses remédios não criam novos folículos. Eles preservam e fortalecem os fios ainda ativos. Assim, quanto mais cedo a pessoa inicia o tratamento, maior a chance de segurar a perda de cabelo. Além disso, o uso correto e contínuo faz grande diferença nos resultados.

Calvície – depositphotos.com / vladvitek

O que é calvície androgenética e por que ela ocorre?

A calvície androgenética surge por causa da ação de um hormônio chamado DHT. O organismo produz DHT a partir da testosterona. A enzima 5-alfa-redutase realiza essa conversão. Em pessoas com predisposição genética, o DHT ataca os folículos capilares. Com o tempo, os fios ficam finos, ralos e param de crescer.

Esse processo não ocorre de um dia para o outro. Ele avança em fases ao longo dos anos. Primeiro, a pessoa nota entradas discretas. Depois, observa rarefação no topo da cabeça. Em mulheres, a perda costuma ser mais difusa. Ou seja, o cabelo afina em toda a parte superior do couro cabeludo.

Assim, o tratamento da calvície androgenética busca reduzir o DHT ou estimular os folículos. A dutasterida e a finasterida diminuem o DHT. Já o minoxidil age como estimulante de crescimento.

Como agem dutasterida, finasterida e minoxidil na calvície androgenética?

A palavra-chave nesse tema é calvície androgenética. Ela direciona a escolha dos remédios mais usados. Dutasterida e finasterida pertencem ao grupo dos inibidores da 5-alfa-redutase. Já o minoxidil se enquadra como vasodilatador e estimulante folicular. Cada um atua em um ponto diferente do processo.

Finasterida : bloqueia principalmente a enzima 5-alfa-redutase tipo II.

: bloqueia principalmente a enzima 5-alfa-redutase tipo II. Dutasterida : bloqueia as enzimas tipo I e tipo II.

: bloqueia as enzimas tipo I e tipo II. Minoxidil: aumenta a circulação local e prolonga a fase de crescimento do fio.

Desse modo, finasterida e dutasterida reduzem a formação de DHT. O minoxidil, por sua vez, tenta aproveitar melhor os folículos ainda vivos. Ele fortalece os fios finos e encurvados. Além disso, ele pode acelerar o crescimento de fios em repouso.

Finasterida na calvície androgenética: vantagens e limites

Aliás, a finasterida se tornou o tratamento oral mais tradicional para calvície androgenética masculina. Ela reduz o DHT no couro cabeludo e também no sangue. Em geral, o padrão é tomar um comprimido diário. A dose mais comum gira em torno de 1 mg ao dia para queda de cabelo.

Os benefícios costumam incluir redução da queda e aumento da densidade capilar. Em muitos casos, o cabelo para de afinar e ganha mais volume. Porém, o remédio exige uso contínuo. Quando a pessoa interrompe o tratamento, o DHT volta a subir. Então, os fios voltam a cair com o tempo.

Os possíveis efeitos colaterais chamam bastante atenção. Entre eles, aparecem:

Diminuição da libido.

Dificuldade de ereção.

Redução do volume de sêmen.

Sensibilidade nas mamas.

Alterações de humor em alguns relatos.

Esses efeitos não aparecem em todos. Contudo, eles exigem diálogo aberto com o médico. A indicação de finasterida costuma incluir homens com calvície androgenética em fases leves a moderadas. Em mulheres, o uso permanece mais restrito e precisa de avaliação cuidadosa.

Dutasterida é mais forte que finasterida?

A dutasterida bloqueia duas formas da enzima 5-alfa-redutase. A finasterida bloqueia apenas uma. Por isso, a dutasterida reduz o DHT em maior intensidade. Em muitos estudos, ela mostrou efeito mais robusto sobre a calvície androgenética. No entanto, essa potência maior pode aumentar o risco de efeitos adversos.

Em geral, a dutasterida entra em cena quando a finasterida não mostra bom resultado. Alguns médicos também indicam dutasterida para quadros avançados. A dose usual para cabelo costuma ser menor que a dose para próstata. Mesmo assim, o fármaco mantém ação forte sobre o DHT.

Os efeitos colaterais possíveis lembram os da finasterida, porém podem aparecer com maior frequência. Assim, o paciente precisa de acompanhamento regular. Exames e avaliação clínica ajudam a monitorar sinais indesejados. Em mulheres, o uso requer cuidado redobrado, principalmente em idade fértil.

Vantagens : Redução mais intensa do DHT. Melhor resposta em alguns casos resistentes.

: Desvantagens : Maior potencial de efeitos sexuais. Metade-vida longa, o remédio leva tempo para sair do organismo.

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Como o minoxidil ajuda na calvície androgenética?

O minoxidil atua de outra maneira. Ele não mexe no DHT. Ele dilata os vasos sanguíneos na região do couro cabeludo. Dessa forma, ele aumenta o aporte de nutrientes aos folículos. Além disso, ele prolonga a fase de crescimento do fio, chamada fase anágena.

Esse medicamento existe em duas formas principais. A forma tópica vem em loção ou espuma. A forma oral aparece em comprimidos com doses baixas. A versão tópica ficou mais popular. Contudo, a forma oral ganhou espaço nos últimos anos. A escolha depende de cada caso e da avaliação médica.

Os principais efeitos esperados incluem:

Redução da queda diária.

Aumento da espessura dos fios.

Crescimento de novos fios finos em áreas ralas.

O minoxidil , por outro lado, também pode causar efeitos indesejados. Na forma tópica, surgem irritação, coceira e descamação. Na forma oral, podem aparecer queda de pressão, inchaço e aumento de pelos em outras partes do corpo. Assim, o médico precisa ajustar dose e forma de uso.

Quando combinar dutasterida, finasterida e minoxidil?

A combinação de tratamentos se tornou prática comum na calvície androgenética. O objetivo dessa estratégia é atacar o problema por diferentes caminhos. Um esquema frequente junta finasterida oral e minoxidil tópico. Em alguns casos, entra a dutasterida no lugar da finasterida. Em outros, o médico mistura minoxidil oral e bloqueador de DHT.

Portanto, a associação pode trazer resultados mais intensos. Enquanto o inibidor de DHT freia a causa hormonal, o minoxidil estimula o crescimento. Essa soma ajuda a preservar o cabelo que ainda existe e a recuperar fios enfraquecidos. Porém, esse ganho vem com maior necessidade de monitorar possíveis efeitos adversos.

O médico avalia padrão de perda e histórico familiar. Ele escolhe bloquear DHT com finasterida ou dutasterida. Ele acrescenta minoxidil para reforçar o estímulo local. Ele acompanha a resposta ao longo de vários meses.

O tempo de resposta costuma variar. Em geral, os primeiros sinais aparecem após três a seis meses. O resultado mais estável surge perto de doze meses. Interrupções frequentes atrapalham o progresso. Assim, o profissional precisa orientar sobre paciência e constância.

Em quais casos cada tratamento costuma ser indicado?

Na calvície androgenética masculina, a finasterida costuma entrar como primeira opção oral. O minoxidil, por sua vez, aparece quase sempre como complemento. Em estágios mais avançados ou quadros resistentes, a dutasterida ganha espaço. Em mulheres, muitos profissionais preferem começar com minoxidil. Em seguida, eles avaliam a necessidade de algum bloqueador hormonal específico.

Alguns fatores orientam a escolha:

Idade da pessoa.

Grau de calvície.

Histórico de problemas hormonais.

Planos de gestação no curto prazo.

Tolerância a possíveis efeitos sexuais.

Além dos remédios, o médico pode indicar medidas complementares. Entre elas, surgem ajuste alimentar, controle de estresse e tratamentos com aparelhos. Em casos selecionados, o transplante capilar entra como opção adicional. Mesmo assim, o uso de dutasterida, finasterida e minoxidil continua importante para manter o resultado.

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Por fim, o tratamento da calvície androgenética exige expectativa realista. Esses medicamentos geralmente estabilizam o quadro e melhoram a densidade. Porém, eles não costumam devolver o cabelo de adolescência. A decisão sobre dutasterida, finasterida e minoxidil sempre deve levar em conta riscos, benefícios e acompanhamento regular.