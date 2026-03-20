Como funcionam os remédios no tratamento da calvície
A calvície androgenética afeta homens e mulheres em diferentes idades. Esse tipo de queda de cabelo tem relação com hormônios e genética. Por isso, o tratamento costuma envolver remédios que agem no organismo inteiro, não só no couro cabeludo. Entre esses medicamentos, três se destacam: dutasterida, finasterida e minoxidil. Esses remédios não criam novos folículos. […]
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A calvície androgenética afeta homens e mulheres em diferentes idades. Esse tipo de queda de cabelo tem relação com hormônios e genética. Por isso, o tratamento costuma envolver remédios que agem no organismo inteiro, não só no couro cabeludo. Entre esses medicamentos, três se destacam: dutasterida, finasterida e minoxidil.
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Esses remédios não criam novos folículos. Eles preservam e fortalecem os fios ainda ativos. Assim, quanto mais cedo a pessoa inicia o tratamento, maior a chance de segurar a perda de cabelo. Além disso, o uso correto e contínuo faz grande diferença nos resultados.
O que é calvície androgenética e por que ela ocorre?
A calvície androgenética surge por causa da ação de um hormônio chamado DHT. O organismo produz DHT a partir da testosterona. A enzima 5-alfa-redutase realiza essa conversão. Em pessoas com predisposição genética, o DHT ataca os folículos capilares. Com o tempo, os fios ficam finos, ralos e param de crescer.
Esse processo não ocorre de um dia para o outro. Ele avança em fases ao longo dos anos. Primeiro, a pessoa nota entradas discretas. Depois, observa rarefação no topo da cabeça. Em mulheres, a perda costuma ser mais difusa. Ou seja, o cabelo afina em toda a parte superior do couro cabeludo.
Assim, o tratamento da calvície androgenética busca reduzir o DHT ou estimular os folículos. A dutasterida e a finasterida diminuem o DHT. Já o minoxidil age como estimulante de crescimento.
Como agem dutasterida, finasterida e minoxidil na calvície androgenética?
A palavra-chave nesse tema é calvície androgenética. Ela direciona a escolha dos remédios mais usados. Dutasterida e finasterida pertencem ao grupo dos inibidores da 5-alfa-redutase. Já o minoxidil se enquadra como vasodilatador e estimulante folicular. Cada um atua em um ponto diferente do processo.
- Finasterida: bloqueia principalmente a enzima 5-alfa-redutase tipo II.
- Dutasterida: bloqueia as enzimas tipo I e tipo II.
- Minoxidil: aumenta a circulação local e prolonga a fase de crescimento do fio.
Desse modo, finasterida e dutasterida reduzem a formação de DHT. O minoxidil, por sua vez, tenta aproveitar melhor os folículos ainda vivos. Ele fortalece os fios finos e encurvados. Além disso, ele pode acelerar o crescimento de fios em repouso.
Finasterida na calvície androgenética: vantagens e limites
Aliás, a finasterida se tornou o tratamento oral mais tradicional para calvície androgenética masculina. Ela reduz o DHT no couro cabeludo e também no sangue. Em geral, o padrão é tomar um comprimido diário. A dose mais comum gira em torno de 1 mg ao dia para queda de cabelo.
Os benefícios costumam incluir redução da queda e aumento da densidade capilar. Em muitos casos, o cabelo para de afinar e ganha mais volume. Porém, o remédio exige uso contínuo. Quando a pessoa interrompe o tratamento, o DHT volta a subir. Então, os fios voltam a cair com o tempo.
Os possíveis efeitos colaterais chamam bastante atenção. Entre eles, aparecem:
- Diminuição da libido.
- Dificuldade de ereção.
- Redução do volume de sêmen.
- Sensibilidade nas mamas.
- Alterações de humor em alguns relatos.
Esses efeitos não aparecem em todos. Contudo, eles exigem diálogo aberto com o médico. A indicação de finasterida costuma incluir homens com calvície androgenética em fases leves a moderadas. Em mulheres, o uso permanece mais restrito e precisa de avaliação cuidadosa.
Dutasterida é mais forte que finasterida?
A dutasterida bloqueia duas formas da enzima 5-alfa-redutase. A finasterida bloqueia apenas uma. Por isso, a dutasterida reduz o DHT em maior intensidade. Em muitos estudos, ela mostrou efeito mais robusto sobre a calvície androgenética. No entanto, essa potência maior pode aumentar o risco de efeitos adversos.
Em geral, a dutasterida entra em cena quando a finasterida não mostra bom resultado. Alguns médicos também indicam dutasterida para quadros avançados. A dose usual para cabelo costuma ser menor que a dose para próstata. Mesmo assim, o fármaco mantém ação forte sobre o DHT.
Os efeitos colaterais possíveis lembram os da finasterida, porém podem aparecer com maior frequência. Assim, o paciente precisa de acompanhamento regular. Exames e avaliação clínica ajudam a monitorar sinais indesejados. Em mulheres, o uso requer cuidado redobrado, principalmente em idade fértil.
- Vantagens:
- Redução mais intensa do DHT.
- Melhor resposta em alguns casos resistentes.
- Desvantagens:
- Maior potencial de efeitos sexuais.
- Metade-vida longa, o remédio leva tempo para sair do organismo.
Como o minoxidil ajuda na calvície androgenética?
O minoxidil atua de outra maneira. Ele não mexe no DHT. Ele dilata os vasos sanguíneos na região do couro cabeludo. Dessa forma, ele aumenta o aporte de nutrientes aos folículos. Além disso, ele prolonga a fase de crescimento do fio, chamada fase anágena.
Esse medicamento existe em duas formas principais. A forma tópica vem em loção ou espuma. A forma oral aparece em comprimidos com doses baixas. A versão tópica ficou mais popular. Contudo, a forma oral ganhou espaço nos últimos anos. A escolha depende de cada caso e da avaliação médica.
Os principais efeitos esperados incluem:
- Redução da queda diária.
- Aumento da espessura dos fios.
- Crescimento de novos fios finos em áreas ralas.
O minoxidil , por outro lado, também pode causar efeitos indesejados. Na forma tópica, surgem irritação, coceira e descamação. Na forma oral, podem aparecer queda de pressão, inchaço e aumento de pelos em outras partes do corpo. Assim, o médico precisa ajustar dose e forma de uso.
Quando combinar dutasterida, finasterida e minoxidil?
A combinação de tratamentos se tornou prática comum na calvície androgenética. O objetivo dessa estratégia é atacar o problema por diferentes caminhos. Um esquema frequente junta finasterida oral e minoxidil tópico. Em alguns casos, entra a dutasterida no lugar da finasterida. Em outros, o médico mistura minoxidil oral e bloqueador de DHT.
Portanto, a associação pode trazer resultados mais intensos. Enquanto o inibidor de DHT freia a causa hormonal, o minoxidil estimula o crescimento. Essa soma ajuda a preservar o cabelo que ainda existe e a recuperar fios enfraquecidos. Porém, esse ganho vem com maior necessidade de monitorar possíveis efeitos adversos.
- O médico avalia padrão de perda e histórico familiar.
- Ele escolhe bloquear DHT com finasterida ou dutasterida.
- Ele acrescenta minoxidil para reforçar o estímulo local.
- Ele acompanha a resposta ao longo de vários meses.
O tempo de resposta costuma variar. Em geral, os primeiros sinais aparecem após três a seis meses. O resultado mais estável surge perto de doze meses. Interrupções frequentes atrapalham o progresso. Assim, o profissional precisa orientar sobre paciência e constância.
Em quais casos cada tratamento costuma ser indicado?
Na calvície androgenética masculina, a finasterida costuma entrar como primeira opção oral. O minoxidil, por sua vez, aparece quase sempre como complemento. Em estágios mais avançados ou quadros resistentes, a dutasterida ganha espaço. Em mulheres, muitos profissionais preferem começar com minoxidil. Em seguida, eles avaliam a necessidade de algum bloqueador hormonal específico.
Alguns fatores orientam a escolha:
- Idade da pessoa.
- Grau de calvície.
- Histórico de problemas hormonais.
- Planos de gestação no curto prazo.
- Tolerância a possíveis efeitos sexuais.
Além dos remédios, o médico pode indicar medidas complementares. Entre elas, surgem ajuste alimentar, controle de estresse e tratamentos com aparelhos. Em casos selecionados, o transplante capilar entra como opção adicional. Mesmo assim, o uso de dutasterida, finasterida e minoxidil continua importante para manter o resultado.
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Por fim, o tratamento da calvície androgenética exige expectativa realista. Esses medicamentos geralmente estabilizam o quadro e melhoram a densidade. Porém, eles não costumam devolver o cabelo de adolescência. A decisão sobre dutasterida, finasterida e minoxidil sempre deve levar em conta riscos, benefícios e acompanhamento regular.