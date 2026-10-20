Veterano perde as duas pernas e um braço, mas encontra propósito ao ajudar outras pessoas e faz uma afirmação surpreendente sobre sua vida depois das perdas

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O veterano do Exército dos Estados Unidos José Martínez tinha 23 anos quando perdeu o braço direito e as duas pernas ao pisar em uma bomba na Guerra do Afeganistão, em 3 de março de 2012. Dez dias depois do incidente, ele acordou do coma. Em declaração ao jornal "LA VERDAD", afirmou: "Estava muito irritado porque não tinha morrido".

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Ele integra a Four Season Fighters, organização sem fins lucrativos criada para ajudar veteranos, bombeiros e policiais cujas vidas mudaram após sacrifícios pelo país. Martínez apresenta uma conferência no fórum "Rebuilding", realizado em Lorca, sobre recuperação e resiliência diante de crises e catástrofes.

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Superação por meio do esporte

Disseram a Martínez que ele viveria em uma cadeira de rodas e não recuperaria a rotina. O veterano destacou: "Me disseram que sempre ia estar em cadeira de rodas, que não ia poder recuperar minha vida, mas acho que agora é melhor que antes do acidente porque tenho um propósito, poder ajudar as pessoas e lhes dar esperança".

Martínez também pontuou: "Cada pessoa que tem oportunidade de seguir respirando, pode seguir sonhando, viver a vida, ter experiências". O ex-militar assegura ser a única pessoa no mundo com duas amputações capaz de andar utilizando próteses.

A prática esportiva serviu como elemento de superação pessoal. Embora pensasse inicialmente que não conseguiria encostar na água do mar, ele conquistou o título de campeão mundial de surfe adaptado e pretende disputar os Jogos Paralímpicos. Martínez declarou: "Posso seguir em frente, fazer coisas na vida, não quero que me vejam como um pobre homem, mas sim como um ser humano".

Apoio a soldados e viagem internacional

O atleta busca "ser um espelho para o mundo, ensinar a gente como seguir em frente". Ele presta apoio constante a veteranos militares norte-americanos que pedem auxílio em momentos de crise emocional profunda, pensamentos suicidas e sofrimento.

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Após a participação no evento em Lorca, Martínez viajará para a Ucrânia com foco no acolhimento a combatentes feridos. A intenção é "dar esperanças de que a vida pode seguir, acender o fogo que prende quando você quer transformar a sua vida. Mudar o pânico, a depressão ou a ansiedade por vontade de continuar lutando".