Histórias de superação: atletas que venceram tragédias pessoais

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A comoção em torno do jogador argentino Lucas Trejo, que perdeu a esposa e os dois filhos nos terremotos que atingiram a Venezuela em junho de 2026, reacende a discussão sobre a força e a resiliência no esporte. A dor de uma perda familiar tão grande parece insuperável, mas a história esportiva brasileira está repleta de exemplos de atletas que transformaram o luto e os traumas em combustível para seguir em frente, inspirando milhões de pessoas.

Essas trajetórias mostram como a disciplina, o foco e o ambiente competitivo podem servir como um poderoso mecanismo de superação. Para muitos, voltar a treinar e competir se torna uma forma de honrar a memória de quem partiu ou de provar para si mesmos que é possível se reerguer mesmo após o golpe mais duro.

Leia Mais

Jackson Follmann: o sobrevivente da Chapecoense

Um dos casos mais emblemáticos é o do ex-goleiro Jackson Follmann, um dos seis sobreviventes da tragédia aérea com o time da Chapecoense em 2016, há 10 anos. Após ter parte da perna direita amputada, ele não apenas reconstruiu sua vida, como se tornou palestrante motivacional e comentarista esportivo, mostrando uma incrível capacidade de adaptação.

Tande: o ouro olímpico em meio ao luto

No vôlei, a história de Tande marcou a geração de ouro da década de 1990. Pouco antes das Olimpíadas de Barcelona, em 1992 (há 34 anos), ele perdeu o irmão em um acidente. Abalado, o atleta usou a dor como motivação e foi uma peça fundamental na conquista da medalha de ouro para o Brasil, dedicando a vitória à memória do irmão em um dos momentos mais emocionantes daqueles jogos.

Lars Grael: a perseverança nas águas

O iatismo também tem seu grande exemplo com Lars Grael. Já dono de duas medalhas olímpicas (bronze em Seul 1988 e prata em Atlanta 1996), ele teve sua carreira interrompida em 1998, há 28 anos, quando teve a perna direita amputada após seu barco ser atingido por uma lancha. Contrariando todas as expectativas, ele voltou a competir em alto nível, tornando-se um símbolo de perseverança no esporte nacional.

Laís Souza: uma nova forma de lutar

Já a ex-ginasta Laís Souza viu sua vida mudar completamente em 2014, há 12 anos, quando sofreu um acidente de esqui enquanto treinava para as Olimpíadas de Inverno. A lesão a deixou tetraplégica. Desde então, sua jornada é uma lição diária de superação, com uma rotina de fisioterapia e tratamentos inovadores, tornando-se uma voz ativa na luta pelos direitos das pessoas com deficiência.

Essas histórias, embora únicas em suas particularidades, compartilham um elemento central: a capacidade humana de encontrar um novo propósito através do esporte. Elas demonstram que, mesmo diante de cenários devastadores, a estrutura e a paixão pela competição podem oferecer o caminho para a reconstrução de uma vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.