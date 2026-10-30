Cemitério-parque no Rio lança campanha contra feminicídio

No dia 2 de novembro, o Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, receberá uma instalação composta por cruzes de tamanho humano e 1.571 rosas, cada uma representando uma mulher vítima de feminicídio em 2025.

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A ação, organizada pelo Grupo Jardim da Saudade, com participação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio, exibirá um painel com os números de feminicídio no Brasil (1.571) e no estado do Rio de Janeiro (105), além de um mural para que os visitantes deixem mensagens de homenagem e orientações sobre denúncia via Ligue 180.

As cruzes trarão mensagens como “CHEGA”, “DENUNCIE” e “NÃO SE CALE”. O tema da campanha, “FEMINICÍDIO. BASTA DE VIDAS INTERROMPIDAS.”, será reforçado por materiais informativos que orientam a população a reconhecer violência contra a mulher e buscar ajuda.

O projeto “Finados com Arte”, desenvolvido há mais de 26 anos pelo Grupo Jardim da Saudade, utiliza intervenções artísticas para promover reflexões sobre questões sociais. A programação do dia inclui abertura do Jardim das Cruzes às 5h, celebrações ecumênicas às 9h, missas às 10h e 16h no Jardim da Saudade Sulacap, e, no Jardim da Saudade Paciência, celebração ecumênica às 9h20, apresentação musical às 10h e missa às 11h. O evento acontecerá na Av. Carlos Pontes, 500 – Sulacap, Rio de Janeiro.

Dados sobre o feminicídio em 2025



No Estado do Rio de Janeiro, 105 mulheres foram assassinadas, conforme o Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP?RJ). No Brasil, o número total foi de 1.571 vítimas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A média nacional corresponde a mais de quatro mulheres assassinadas por dia, ou aproximadamente 4,3 vítimas diárias.

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“Aproveitamos o Dia Finados, uma data de grande mobilização das famílias, para chamar a atenção da sociedade para os números alarmantes do feminicídio no Brasil”, afirma Fabienne Bezerra, presidente do Grupo Jardim da Saudade.