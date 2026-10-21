Assine
overlay
Início Internacional
MUNDO

Casal deixa cidade grande para viver em uma vila: o custo de vida surpreendente na Espanha

Projeto Arraigo viabiliza mudança para povoado com menos de 70 habitantes; negócio próprio é cedido gratuitamente e aluguel custa 110 euros

Publicidade
Carregando...
Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
21/10/2026 11:26

compartilhe

×
Casal deixa cidade grande para viver em uma vila: o custo de vida surpreendente na Espanha
A experiência de casais que, como Daniela e José, encontram uma nova vida e felicidade em vilarejos da Espanha esvaziada crédito: Imagem Ilustrativa de IA

Daniela e José, um jovem casal de Cádiz, decidiram deixar a vida urbana para morar em Villegas, na província de Burgos. O local é um pequeno povoado com menos de 70 habitantes participante do "Proyecto Arraigo". Essa iniciativa atua no suporte a pessoas interessadas em viver e trabalhar na chamada Espanha esvaziada, servindo de ponte com municípios que necessitam de novos moradores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Por meio do projeto, a prefeitura de Villegas disponibilizou aos dois um bar e uma residência em formato duplex. Daniela detalhou a proposta em um vídeo publicado no canal de Diego Revuelta no YouTube: "o bar é a custo zero e de moradia só pagamos 110 euros de aluguel, é um presente". A jovem reforçou que o comércio não gera custos de locação: "do bar não pagamos absolutamente nada, todos os benefícios são íntegros para nós".

Leia Mais

A residência entregue inicialmente não contava com mobília. Daniela pontuou que o prefeito local supriu a carência e mobiliou o espaço com itens essenciais para garantir o básico aos novos moradores.

Critérios de adesão e processo

Para conseguir a vaga no "Proyecto Arraigo", os interessados precisam cumprir exigências específicas informadas pelos participantes:

  • possuir uma reserva financeira prévia;

  • demonstrar vontade de integração com a comunidade local;

  • comprovar ausência de antecedentes criminais;

  • pagar uma caução de 700 euros referente ao espaço comercial.

A tramitação ocorreu de forma ágil. Daniela relatou que o casal enviou a candidatura em uma quarta-feira e recebeu o contato para visitar Villegas na mesma semana, em uma sexta-feira.

José admitiu receio no início da mudança e confessou que os dois estavam assustados. O morador supunha que encontraria um ambiente degradado, mas se impressionou positivamente ao ver a residência e o bar, enxergando uma oportunidade real de trabalho e moradia.

Daniela também relatou apreensão na primeira noite em Villegas, temendo ter arriscado excessivamente. A percepção mudou no dia seguinte ao notar a rotina tranquila ao lado do parceiro, com tempo livre de sobra ao longo do dia.

O atendimento no bar ocorre durante cinco horas diárias de segunda a sexta-feira, divididas em dois períodos: das 13h30 às 15h30 e das 19h00 às 22h00. Nos fins de semana, os horários dependem exclusivamente da demanda de clientes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

José declarou que vive com mais qualidade do que em Cádiz tanto no aspecto econômico quanto no psicológico, afirmando que dorme melhor e alcançou em Villegas uma felicidade inédita em quase 40 anos.


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay