Casal deixa cidade grande para viver em uma vila: o custo de vida surpreendente na Espanha
Projeto Arraigo viabiliza mudança para povoado com menos de 70 habitantes; negócio próprio é cedido gratuitamente e aluguel custa 110 euros
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Daniela e José, um jovem casal de Cádiz, decidiram deixar a vida urbana para morar em Villegas, na província de Burgos. O local é um pequeno povoado com menos de 70 habitantes participante do "Proyecto Arraigo". Essa iniciativa atua no suporte a pessoas interessadas em viver e trabalhar na chamada Espanha esvaziada, servindo de ponte com municípios que necessitam de novos moradores.
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Por meio do projeto, a prefeitura de Villegas disponibilizou aos dois um bar e uma residência em formato duplex. Daniela detalhou a proposta em um vídeo publicado no canal de Diego Revuelta no YouTube: "o bar é a custo zero e de moradia só pagamos 110 euros de aluguel, é um presente". A jovem reforçou que o comércio não gera custos de locação: "do bar não pagamos absolutamente nada, todos os benefícios são íntegros para nós".
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A residência entregue inicialmente não contava com mobília. Daniela pontuou que o prefeito local supriu a carência e mobiliou o espaço com itens essenciais para garantir o básico aos novos moradores.
Critérios de adesão e processo
Para conseguir a vaga no "Proyecto Arraigo", os interessados precisam cumprir exigências específicas informadas pelos participantes:
possuir uma reserva financeira prévia;
demonstrar vontade de integração com a comunidade local;
comprovar ausência de antecedentes criminais;
pagar uma caução de 700 euros referente ao espaço comercial.
A tramitação ocorreu de forma ágil. Daniela relatou que o casal enviou a candidatura em uma quarta-feira e recebeu o contato para visitar Villegas na mesma semana, em uma sexta-feira.
José admitiu receio no início da mudança e confessou que os dois estavam assustados. O morador supunha que encontraria um ambiente degradado, mas se impressionou positivamente ao ver a residência e o bar, enxergando uma oportunidade real de trabalho e moradia.
Daniela também relatou apreensão na primeira noite em Villegas, temendo ter arriscado excessivamente. A percepção mudou no dia seguinte ao notar a rotina tranquila ao lado do parceiro, com tempo livre de sobra ao longo do dia.
O atendimento no bar ocorre durante cinco horas diárias de segunda a sexta-feira, divididas em dois períodos: das 13h30 às 15h30 e das 19h00 às 22h00. Nos fins de semana, os horários dependem exclusivamente da demanda de clientes.
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José declarou que vive com mais qualidade do que em Cádiz tanto no aspecto econômico quanto no psicológico, afirmando que dorme melhor e alcançou em Villegas uma felicidade inédita em quase 40 anos.