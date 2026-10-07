EBC Financial Group Aborda Mercados, Tecnologia e Diálogo da Indústria na iFX EXPO Asia 2026

HONG KONG, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O cenário de trading da Ásia está evoluindo rapidamente. A tecnologia está acelerando o acesso a informações de mercado e ferramentas de negociação, enquanto os órgãos reguladores de toda a região continuam se adaptando a um ambiente financeiro em constante mudança. Essa tensão entre crescimento e supervisão norteará muitos dos debates na iFX EXPO Asia 2026, a ser realizada de 7 a 9 de outubro no Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

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Juntamente com mais de 5 mil profissionais de mais de 130 países, o EBC Financial Group (EBC) estará presente no estande 4 para apresentar os últimos desenvolvimentos e participar de três sessões da programação da conferência.

Por que a Ásia, por que agora?

Para o EBC, o evento ocorre em um momento importante para a região. A Ásia continua sendo um dos mercados de trading mais ativos e diversificados do mundo, com cada país adotando abordagens diferentes em relação à regulamentação, ao acesso a produtos e à tecnologia financeira.

"O trading está mudando rapidamente. A tecnologia, as mudanças no comportamento dos traders e investidores, e a volatilidade global contínua estão mudando como os mercados operam", disse Andria Phiniefs, Diretora de Marketing do EBC Financial Group. "Isso faz com que este seja o momento certo para nos conectarmos com traders e parceiros na Ásia enquanto apresentamos nossas mais recentes inovações."

"A iFX reúne o setor de Forex e corretoras em um só lugar, sendo o local ideal para a conexão com nossos traders e anúncio das nossas mais recentes inovações", acrescentou Phiniefs. "Junte-se aos nossos palestrantes na quinta e na sexta-feira para explorar as questões que estão moldando a próxima fase do trading, da regulamentação e da tecnologia. Em seguida, visite o estande 4 para continuar a nossa conversa e ver em que a EBC está trabalhando."

Três sessões, um tema central

As sessões da EBC seguem uma linha clara de perguntas. Qual será a próxima oportunidade do setor de trading e investimentos? Como as empresas de trading podem crescer sem infringir as regras? Como os traders podem tomar as melhores decisões com os dados disponíveis?

A primeira pergunta abre o programa. Na quinta-feira, 8 de outubro, das 13h20 às 13h50, no Speaker Hall, Christopher Stiegeler, Diretor de Operações do EBC Financial Group (UK) Limited, moderará um painel sobre a próxima grande oportunidade de trading na Ásia e seus crescentes desafios regulatórios. Os palestrantes falarão sobre a incerteza regulatória, a inovação dos produtos e as diferentes abordagens de trading em toda a região.

A segunda questão será abordada na sexta-feira, 9 de outubro. Das 11h às 11h40, Charles Lagares, Diretor Jurídico do EBC Financial Group (UK) Limited, modera o painel "A corda bamba da conformidade: Quão rápido o setor financeiro pode crescer sem infringir as regras?" O painel analisa como as empresas financeiras podem se expandir e, ao mesmo tempo, acompanhar as mudanças na regulamentação, as tecnologias emergentes e as demandas de conformidade cada vez mais complexas.

O terceiro aborda as duas questões. Das 14h40 às 15h10 no Mastery Hub, o Dr. Parker Tian, Chefe do Laboratório de IA do EBC, juntamente com Stiegeler e Lagares, participa do painel "Os dados não são suficientes: Inteligência contextual para decisões de Trading". A sessão parte de uma ideia simples. Os dados brutos por si só raramente contam toda a história. O comportamento dos traders, as condições do mercado e os padrões de negociação individuais agregam o contexto que transforma as informações em decisões mais relevantes. Essa forma de pensar sustenta a abordagem do EBC em relação ao trading orientado por IA.

Os participantes podem adicionar todas as três sessões à sua agenda no aplicativo iFX EXPO.

Encontre o EBC na feira

A iFX EXPO Asia 2026 será realizada de 7 a 9 de outubro no Hall 3FG do Hong Kong Convention and Exhibition Centre, em Wan Chai. O EBC estará presente no Hall 4 e fará palestras no Speaker Hall e no Mastery Hub na quinta-feira, 8 de outubro, e na sexta-feira, 9 de outubro. As inscrições online se encerram às 9h (UTC+8) da quarta-feira, 7 de outubro.

Para mais análise do EBC, visite: www.ebc.com.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

O EBC Financial Group, com sede em Londres, Reino Unido, é um grupo licenciado de serviços financeiros abrangentes que atua em diversas jurisdições importantes em todo o mundo. O grupo oferece mais de 200 produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo câmbio, metais preciosos, energia, índices de ações, ações dos EUA, ETFs e criptomoedas. Com filiais nos principais centros financeiros de todo o mundo, como Tóquio, Sydney, Singapura e Hong Kong, sua rede de serviços abrange mais de 100 países e regiões.

A regulamentação é a base da confiança do setor financeiro. As diversas entidades operacionais do EBC detêm licenças regulatórias financeiras emitidas pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália, pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) e pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA) da África do Sul, em total conformidade com as normas regulatórias locais em suas operações.

Aproveitando seu acesso à liquidez regulamentado pela FCA, o EBC estabeleceu parcerias estáveis e de longo prazo com mais de 50 dos principais bancos e provedores de liquidez não bancários de todo o mundo. Ao integrar cotações de liquidez de nível de compensação, o EBC oferece aos clientes acesso direto ao mercado de liquidez primário, proporcionando profundidade de liquidez de nível institucional altamente competitiva e spreads de nível bancário, permitindo que os clientes se beneficiem dos custos de transação extremamente baixos. Todos os clientes do grupo têm acesso à liquidez de alto nível por meio da licença da FCA; nas contas offshore, as cotações e ordens são, em última análise, processadas por uma empresa do Reino Unido. Combinando big data e algoritmos de IA para otimizar os mecanismos de correspondência de ordens, o EBC consegue que mais de 87,6% das suas ordens sejam executadas a preços mais favoráveis. Para traders de alta frequência e alto volume, o EBC oferece a EBC Private Room personalizada, um canal de negociação dedicado e segregado que oculta ordens de negociação e evita a manipulação de ordens do mercado. O EBC também é uma das poucas corretoras licenciadas do setor com capacidade de oferecer a investidores profissionais qualificados contas de liquidação e liquidez reguladas pela FCA, com alavancagem de até 100x.

A equipe de gestão principal do Grupo conta com mais de 30 anos de experiência em grandes instituições financeiras globais, tendo passado por vários ciclos financeiros completos. Eles ocuparam cargos-chave de gestão em instituições reguladas pela FCA, SEC e CFTC, e sua experiência abrange áreas importantes, como corretagem, gestão de operações, compliance e governança, e gestão de riscos corporativos.

O EBC foi nomeado como "Melhor Corretora do Mundo" pela World Finance por quatro anos consecutivos, conquistando a confiança de mais de 5 milhões de usuários cadastrados em todo o mundo. Mantendo uma perspectiva de longo prazo, o Grupo cumpre ativamente suas responsabilidades sociais: como parceiro oficial do FC Barcelona, colabora com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford para promover a educação financeira; apoia o projeto "Unidos para Vencer a Malária" da Fundação das Nações Unidas; e tem parceria com a Associação Mundial das Guias e Escoteiras (WAGGGS) para promover o empoderamento e a equidade social das mulheres.

O EBC acredita firmemente que todas as pessoas que negociam com seriedade merecem ser tratadas com seriedade.

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Contato com a Mídia:

Faiz Alavi Sulaiman

Executivo Sênior de Relações Públicas Globais

faiz.sulaiman@ebc.com

Aldric Tinker

Líder de Relações Públicas Globais

aldric.tinker@ebc.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9841391)