Votar substitui a prova de vida do INSS? Regras explicam o papel do registro de votação na comprovação e o que os beneficiários precisam saber sobre seu uso

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Aposentados e beneficiários do INSS que compareceram às urnas no último domingo garantiram uma facilidade na rotina. O comparecimento à eleição serve para confirmar que o cidadão está vivo, funcionando diretamente como prova de vida junto ao órgão.

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Essa medida representa uma tarefa a menos para os segurados atendidos pela previdência. A advogada previdenciarista Jaqueline Soares explicou o funcionamento dessa validação e destacou como o procedimento atua para facilitar a vida do beneficiário.

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Cruzamento automático entre os órgãos

A validação da prova de vida não exige a apresentação de nenhum tipo de comprovante por parte do aposentado. A confirmação ocorre de maneira automática entre os bancos de informações oficiais.

O INSS atua em conjunto com a Justiça Eleitoral para realizar o cruzamento na base de dados das duas entidades. Com essa integração, o beneficiário não precisa levar papéis nem comparecer a lugar algum para comprovar a presença na votação.

Regras para quem não votou

Os segurados que não compareceram às urnas no domingo também não precisam se preocupar. A falta na eleição tem solução e não resulta em punições imediatas aos cidadãos.

A advogada Jaqueline Soares esclarece que o comprovante da eleição representa apenas um dos meios utilizados pelo INSS para atestar a vida do cidadão. Quem não compareceu ao pleito eleitoral não perde o pagamento previdenciário.

A perda do benefício não ocorre de forma automática. Se o próprio INSS entender que deve chamar a pessoa para prestar a prova de vida, o órgão faz essa convocação. Como existem diversos meios de verificação cadastral hoje em dia, os segurados podem permanecer tranquilos.

Outras alternativas de confirmação

A realização da checagem conta com procedimentos simples do dia a dia. Para demonstrar como funciona essa busca nos registros, a especialista citou exemplos práticos aceitos: