Prova de vida do INSS vai mudar? Veja como funciona

Implementada em 2023, a prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funciona de forma automatizada. Desde então, a responsabilidade de comprovar que o segurado está vivo é do próprio INSS, e não mais do beneficiário. A medida busca simplificar o processo e evitar deslocamentos desnecessários, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida.

O sistema funciona por meio do cruzamento de informações de diversas bases de dados do governo, verificando automaticamente se o beneficiário realizou alguma atividade registrada nos últimos 10 meses que exija identificação pessoal.

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Como funciona a prova de vida do INSS?

A comprovação de vida é realizada pelo INSS ao identificar interações do segurado em registros públicos. Se o sistema encontra uma ação recente, como vacinação ou voto, a prova de vida é validada automaticamente, sem que a pessoa precise fazer nada.

Apenas nos casos em que o INSS não consegue encontrar nenhum registro de atividade do segurado nos sistemas parceiros, o beneficiário será notificado. Essa comunicação ocorrerá por meio do aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou via notificação bancária, para que realize um procedimento de identificação.

Quais dados o INSS usa para a prova de vida?

O INSS utiliza uma ampla gama de informações para validar a comprovação de vida do segurado de forma automática. O sistema considera válidos os seguintes registros, entre outros:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo de segurança nível prata ou ouro ou a outros aplicativos e sistemas de órgãos públicos.

Realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

Atendimento presencial em agências do INSS.

Atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada.

Registros de vacinação.

Cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito ou segurança pública.

Atualizações no Cadastro Único (CadÚnico), apenas quando realizadas pelo responsável pelo grupo familiar.

Votação nas eleições.

Emissão ou renovação de documentos como passaporte, carteira de motorista e carteira de identidade.

O que fazer para não ter o benefício bloqueado?

Para garantir que a prova de vida seja feita automaticamente, é necessário manter os dados cadastrais atualizados junto aos órgãos públicos. Utilizar serviços digitais do governo que exigem autenticação, como o aplicativo Meu INSS com selo de segurança nível prata ou ouro, ajuda no processo.

Caso receba uma notificação do INSS, é crucial seguir as orientações para regularizar a situação dentro do prazo de 60 dias para não correr o risco de ter o pagamento suspenso. O segurado não precisa mais ir a uma agência bancária no mês do seu aniversário especificamente para essa finalidade, a menos que seja convocado pelo instituto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.