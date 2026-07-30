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Prova de vida do INSS vai mudar? Veja como funciona

Desde 2023, as regras para a comprovação de vida dos segurados do INSS funcionam por cruzamento de dados; entenda o que é válido e como evitar problemas

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
30/07/2026 21:59

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Prova de vida do INSS vai mudar? Veja como funciona
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia responsável pela prova de vida de aposentados e pensionistas crédito: Divulgação / Agência Brasil

Implementada em 2023, a prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funciona de forma automatizada. Desde então, a responsabilidade de comprovar que o segurado está vivo é do próprio INSS, e não mais do beneficiário. A medida busca simplificar o processo e evitar deslocamentos desnecessários, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida.

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O sistema funciona por meio do cruzamento de informações de diversas bases de dados do governo, verificando automaticamente se o beneficiário realizou alguma atividade registrada nos últimos 10 meses que exija identificação pessoal.

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Como funciona a prova de vida do INSS?

A comprovação de vida é realizada pelo INSS ao identificar interações do segurado em registros públicos. Se o sistema encontra uma ação recente, como vacinação ou voto, a prova de vida é validada automaticamente, sem que a pessoa precise fazer nada.

Apenas nos casos em que o INSS não consegue encontrar nenhum registro de atividade do segurado nos sistemas parceiros, o beneficiário será notificado. Essa comunicação ocorrerá por meio do aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou via notificação bancária, para que realize um procedimento de identificação.

Quais dados o INSS usa para a prova de vida?

O INSS utiliza uma ampla gama de informações para validar a comprovação de vida do segurado de forma automática. O sistema considera válidos os seguintes registros, entre outros:

  • Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo de segurança nível prata ou ouro ou a outros aplicativos e sistemas de órgãos públicos.

  • Realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico.

  • Atendimento presencial em agências do INSS.

  • Atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada.

  • Registros de vacinação.

  • Cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito ou segurança pública.

  • Atualizações no Cadastro Único (CadÚnico), apenas quando realizadas pelo responsável pelo grupo familiar.

  • Votação nas eleições.

  • Emissão ou renovação de documentos como passaporte, carteira de motorista e carteira de identidade.

O que fazer para não ter o benefício bloqueado?

Para garantir que a prova de vida seja feita automaticamente, é necessário manter os dados cadastrais atualizados junto aos órgãos públicos. Utilizar serviços digitais do governo que exigem autenticação, como o aplicativo Meu INSS com selo de segurança nível prata ou ouro, ajuda no processo.

Caso receba uma notificação do INSS, é crucial seguir as orientações para regularizar a situação dentro do prazo de 60 dias para não correr o risco de ter o pagamento suspenso. O segurado não precisa mais ir a uma agência bancária no mês do seu aniversário especificamente para essa finalidade, a menos que seja convocado pelo instituto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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