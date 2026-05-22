Como ajudar idosos com a prova de vida digital do INSS

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mudou e agora é automática para a maioria dos aposentados e pensionistas. Embora a medida tenha sido criada para simplificar o processo, a alteração gerou dúvidas e insegurança, especialmente entre idosos com pouca familiaridade com a tecnologia.

Desde 2023, o INSS realiza o cruzamento de dados para confirmar que o beneficiário está vivo. Com isso, ações registradas em bancos de dados governamentais, como vacinação no Sistema Único de Saúde (Sus), votação nas eleições, emissão e renovação de documentos como passaporte e carteira de identidade e mesmo o acesso ao aplicativo Meu INSS com uma conta Gov.br nível prata ou ouro já valem como comprovação.

O segurado só precisa agir se o INSS não encontrar registro de sua atividade nos últimos 10 meses. Nesses casos, o instituto envia uma notificação prévia pelos canais oficiais (aplicativo Meu INSS ou carta), concedendo um prazo de 60 dias para que a situação seja regularizada. Por isso, ajudar um idoso a monitorar essas comunicações é fundamental.

Como orientar um familiar ou amigo

O primeiro passo é verificar se o INSS realmente solicitou a prova de vida por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Auxiliar o idoso a acessar o app ou a fazer a ligação já resolve a principal dúvida: se há ou não alguma pendência.

Caso a comprovação seja realmente necessária, o método mais prático é pelo próprio aplicativo Meu INSS, usando a função de reconhecimento facial. É aqui que a ajuda se torna essencial, pois muitos aposentados não conseguem realizar o procedimento sozinhos. O processo é simples e guiado, bastando seguir as instruções na tela para tirar uma foto.

Se o uso do aplicativo não for uma opção viável, a prova de vida ainda pode ser feita presencialmente, onde o beneficiário pode ir a uma agência bancária onde recebe o pagamento e utilizar o caixa eletrônico com biometria ou procurar um atendente. Algumas agências do INSS também oferecem o serviço, mas é preciso verificar a disponibilidade.

O INSS notifica o segurado antes de tomar qualquer medida de bloqueio. O benefício é suspenso apenas se a pendência não for resolvida no prazo estipulado e, se isso acontecer, basta realizar um dos procedimentos de comprovação para que o pagamento seja restabelecido.

Fique atento a golpes: o INSS não entra em contato por WhatsApp para solicitar fotos, senhas ou documentos para a prova de vida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata