Quais dados o governo usa para fazer sua prova de vida do INSS agora

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mudou e agora é feita de forma automática para a maioria dos aposentados e pensionistas. A mudança, implementada desde 2023, encerrou a obrigação anual de ir até uma agência bancária. O processo agora se baseia no cruzamento de informações de diferentes bases de dados do governo para confirmar que o beneficiário está vivo.

Essa nova dinâmica busca simplificar o procedimento e evitar o deslocamento, principalmente de pessoas com mobilidade reduzida. O sistema monitora as atividades do cidadão ao longo de um período de 10 meses, contados a partir da data de aniversário do segurado. Se alguma interação for registrada nesse tempo, a prova de vida é validada automaticamente para o próximo ano.

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Como o INSS sabe que você está vivo?

O sistema busca por registros de suas interações em diversas bases de dados do governo. Qualquer um dos movimentos listados abaixo, realizados nos últimos 10 meses, serve como confirmação de vida para o INSS. Confira os principais:

acesso ao aplicativo Meu INSS ou Gov.br com conta de nível prata ou ouro;

realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;

atendimento presencial em agências do INSS;

vacinação ou atendimento no sistema público de saúde (SUS);

emissão ou renovação de documentos como passaporte, carteira de identidade ou de motorista;

votação nas eleições.

E se meus dados não forem encontrados?

Caso o sistema não encontre nenhuma movimentação sua no período de 10 meses, o INSS enviará uma notificação. O aviso chegará por meio do aplicativo Meu INSS, por um alerta no caixa eletrônico do banco onde você recebe o benefício ou por uma carta.

Após ser notificado, você terá um prazo de 60 dias para realizar um dos procedimentos que comprovem que está vivo, como usar o reconhecimento facial no aplicativo Meu INSS ou ir a um banco. Se o prazo não for cumprido, o benefício poderá ser bloqueado.

Para não ter surpresas, é possível consultar a data da última confirmação de vida diretamente no aplicativo Meu INSS ou ligando para a Central 135. Assim, você acompanha a situação e garante que seu benefício não será interrompido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.