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Prova de vida INSS 2026 ficou mais fácil: veja quem não precisa fazer

Sistema agora faz verificação automática com cruzamento de dados; saiba em quais situações a comprovação ainda é necessária para não ter o benefício suspenso

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/05/2026 10:39

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Prova de vida INSS 2026 ficou mais fácil: veja quem não precisa fazer
Beneficiários do INSS podem consultar o status da prova de vida e receber notificações diretamente pelo aplicativo Meu INSS. crédito: Divulgação Gov Br

A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 continua simplificada, dispensando a maioria dos beneficiários da necessidade de comparecer a uma agência bancária. Implementado em 2023, o sistema de verificação automática por cruzamento de dados se tornou a regra, tornando o procedimento um processo passivo para grande parte dos segurados.

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Como funciona a prova de vida automática?

O INSS realiza uma busca ativa por registros de interações do beneficiário com serviços públicos e privados em diversas bases de dados. Se o sistema identificar qualquer atividade nos últimos 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário, a prova de vida é validada automaticamente, sem que a pessoa precise fazer nada. Algumas das ações que comprovam que o segurado está vivo incluem:

  • Acesso ao aplicativo Meu INSS;

  • Realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;

  • Atendimento em uma agência do INSS;

  • Vacinação ou atendimento no sistema público de saúde (SUS);

  • Atualização do Cadastro Único (CadÚnico);

  • Votação nas eleições;

  • Emissão ou renovação de documentos como passaporte e carteira de motorista (CNH);

  • Declaração do Imposto de Renda.

Quem ainda precisa realizar o procedimento?

A prova de vida presencial ou por outros meios só é necessária caso o INSS não encontre nenhum registro de atividade do beneficiário no período analisado. Nesses casos, o instituto notificará o segurado através do aplicativo Meu INSS, de contatos telefônicos pelo número 135 ou por notificação bancária.

Após ser notificado, o beneficiário terá um prazo de 60 dias para realizar a comprovação, seja pelo próprio aplicativo com reconhecimento facial, seja na instituição bancária onde recebe o pagamento. É fundamental manter os dados de contato sempre atualizados para garantir o recebimento dos avisos e evitar a suspensão do benefício.

Como consultar o status da prova de vida?

Para verificar se a sua prova de vida já foi realizada automaticamente, o beneficiário pode consultar a informação a qualquer momento. A forma mais simples é através do aplicativo ou site Meu INSS, na seção "Prova de Vida". Também é possível obter a informação ligando para a Central de Atendimento 135.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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