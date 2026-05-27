Prova de vida INSS 2026 ficou mais fácil: veja quem não precisa fazer

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 continua simplificada, dispensando a maioria dos beneficiários da necessidade de comparecer a uma agência bancária. Implementado em 2023, o sistema de verificação automática por cruzamento de dados se tornou a regra, tornando o procedimento um processo passivo para grande parte dos segurados.

Leia Mais

Como funciona a prova de vida automática?

O INSS realiza uma busca ativa por registros de interações do beneficiário com serviços públicos e privados em diversas bases de dados. Se o sistema identificar qualquer atividade nos últimos 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário, a prova de vida é validada automaticamente, sem que a pessoa precise fazer nada. Algumas das ações que comprovam que o segurado está vivo incluem:

Acesso ao aplicativo Meu INSS;

Realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;

Atendimento em uma agência do INSS;

Vacinação ou atendimento no sistema público de saúde (SUS);

Atualização do Cadastro Único (CadÚnico);

Votação nas eleições;

Emissão ou renovação de documentos como passaporte e carteira de motorista (CNH);

Declaração do Imposto de Renda.

Quem ainda precisa realizar o procedimento?

A prova de vida presencial ou por outros meios só é necessária caso o INSS não encontre nenhum registro de atividade do beneficiário no período analisado. Nesses casos, o instituto notificará o segurado através do aplicativo Meu INSS, de contatos telefônicos pelo número 135 ou por notificação bancária.

Após ser notificado, o beneficiário terá um prazo de 60 dias para realizar a comprovação, seja pelo próprio aplicativo com reconhecimento facial, seja na instituição bancária onde recebe o pagamento. É fundamental manter os dados de contato sempre atualizados para garantir o recebimento dos avisos e evitar a suspensão do benefício.

Como consultar o status da prova de vida?

Para verificar se a sua prova de vida já foi realizada automaticamente, o beneficiário pode consultar a informação a qualquer momento. A forma mais simples é através do aplicativo ou site Meu INSS, na seção "Prova de Vida". Também é possível obter a informação ligando para a Central de Atendimento 135.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.