A prova de vida do INSS mudou; entenda o que é preciso fazer agora

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A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora é automática para a maioria dos beneficiários. Desde 2023, a responsabilidade de comprovar que o segurado está vivo passou a ser do próprio governo, que cruza informações de diferentes bases de dados públicas para validar o cadastro.

Com a mudança, não é mais necessário que o cidadão se desloque até uma agência bancária ou posto do INSS anualmente para realizar o procedimento. A medida foi criada para simplificar o processo e evitar fraudes, além de facilitar a vida de pessoas com dificuldade de locomoção.

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Como funciona a nova prova de vida?

O INSS realiza uma busca ativa por registros de interações do beneficiário com serviços públicos. O governo cruza dados de diversos órgãos para confirmar que a pessoa realizou alguma atividade recente. Se uma ação for identificada nos últimos 10 meses, a prova de vida é validada automaticamente.

Entre as ações que servem como comprovação, estão:

receber o pagamento do benefício com biometria no caixa eletrônico;

fazer um empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;

acessar o aplicativo Meu INSS ou outros apps governamentais com o selo ouro;

fazer consultas no Sistema Único de Saúde (SUS);

receber vacinas na rede pública de saúde;

votar nas eleições;

atualizar o Cadastro Único (CadÚnico);

emitir ou renovar documentos como RG, passaporte e carteira de motorista.

E se meus dados não forem encontrados?

Caso o sistema não encontre nenhum registro de atividade recente, o INSS enviará uma notificação ao beneficiário. O aviso pode chegar pelo aplicativo Meu INSS, por ligação da Central 135 ou por meio de um comunicado bancário. A partir dessa data, o segurado terá um prazo de 60 dias para comprovar que está vivo.

Nessa situação, a pessoa poderá realizar uma das atividades da lista acima ou, se preferir, ir a um caixa eletrônico com biometria ou a uma agência do INSS. Caso o segurado não realize a comprovação dentro do prazo, o pagamento do benefício poderá ser bloqueado até que a situação seja regularizada.

Para saber se a sua prova de vida está em dia, a recomendação é consultar o aplicativo ou o site Meu INSS. Na plataforma, basta procurar pela opção "prova de vida" para verificar a data da última atualização e a validade do procedimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.