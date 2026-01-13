Quais ações do dia a dia valem como prova de vida do INSS?

Muitos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisam mais ir a uma agência bancária para realizar a prova de vida. Desde 2023, o instituto passou a utilizar dados do governo para confirmar que o beneficiário está vivo através de ações do dia a dia.

Esse sistema do INSS busca facilitar o processo, cruzando informações de diferentes órgãos públicos para identificar qualquer interação recente do cidadão, validando assim a continuidade do benefício sem que a pessoa precise tomar uma atitude específica para isso.

Ações que valem como prova de vida

O governo considera como prova de vida automática uma série de atividades que indicam que o beneficiário está ativo. Caso você tenha realizado alguma delas nos últimos 10 meses, contados a partir do seu aniversário, sua situação já está regularizada. Confira as principais:

1. Atendimento no SUS: ser atendido em uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), como um posto de saúde, hospital da rede pública ou conveniada, ou receber uma vacina são ações registradas que servem como comprovação.

2. Votação nas eleições: o registro de comparecimento às urnas, obtido pela biometria, é uma das formas mais eficazes de confirmação para o governo federal.

3. Atualização do CadÚnico: manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal em dia é outro procedimento que conta como prova de vida.

4. Emissão ou renovação de documentos: tirar ou atualizar documentos oficiais que exigem presença física, como passaporte, carteira de motorista (CNH) e carteira de identidade.

5. Acesso ao app Meu INSS: utilizar o aplicativo oficial ou outros sistemas dos órgãos públicos que exijam reconhecimento facial ou biometria, como o gov.br, também é válido.

O INSS só entrará em contato com o segurado se não encontrar nenhum registro de atividade nesse período. Caso isso ocorra, o beneficiário receberá uma notificação pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou por meio de um aviso bancário, informando que ele tem 60 dias para realizar um ato que sirva como prova de vida. Antes de qualquer bloqueio, o instituto ainda realiza uma busca ativa para tentar localizar o cidadão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria