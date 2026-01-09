Reajuste do INSS: entenda como o novo valor do seu benefício é calculado

Anualmente, aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima de um salário mínimo têm seus benefícios corrigidos para repor as perdas causadas pela inflação. Essa correção utiliza como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano anterior. Entender como aplicar esse percentual é fundamental para planejar o orçamento.

O cálculo é mais simples do que parece e pode ser feito rapidamente. O primeiro passo é saber o valor exato do INPC do ano anterior, divulgado pelo IBGE no início de cada ano. Com esse dado em mãos, basta aplicar o percentual sobre o valor bruto do benefício atual para descobrir qual será o acréscimo mensal. A soma do valor atual com o acréscimo resultará no novo total a ser recebido.

Passo a passo do cálculo

Para facilitar, vamos usar um exemplo prático com dados reais. O INPC de 2023, que definiu o reajuste dos benefícios em 2024, fechou em 3,71%. Se um aposentado recebia R$ 2.500 em 2023, o cálculo foi feito da seguinte forma:

Converta a porcentagem: transforme o percentual do INPC em um número decimal, dividindo-o por 100. Neste caso, 3,71% se torna 0,0371.

Calcule o aumento: multiplique o valor atual do benefício pelo número decimal. A conta seria R$ 2.500 x 0,0371, o que resulta em R$ 92,75.

Some ao benefício: adicione o valor do aumento ao benefício atual. Ou seja, R$ 2.500 + R$ 92,75, totalizando R$ 2.592,75.

Este valor de R$ 2.592,75 seria o novo benefício bruto do aposentado em 2024, antes dos descontos obrigatórios, como o Imposto de Renda, se aplicável.

Reajuste não significa aumento real

É importante compreender que essa correção não representa um ganho real, mas sim uma manutenção do poder de compra. O objetivo do reajuste pelo INPC é garantir que o beneficiário consiga comprar os mesmos produtos e serviços que comprava no ano anterior com seu benefício.

Se a inflação oficial foi de 3,71%, significa que, em média, o custo de vida subiu nessa mesma proporção. Portanto, o acréscimo na aposentadoria serve para equilibrar essa balança. O poder de compra só aumentaria se o reajuste fosse superior ao índice de inflação.

Essa regra de correção pelo INPC vale para todos os benefícios do INSS acima do salário mínimo. Já o piso nacional segue uma política de valorização própria, que pode incluir um ganho real além da reposição da inflação, dependendo da fórmula de cálculo definida pelo governo para o período.

