Por que o INSS exige a prova de vida? Entenda a importância

A prova de vida anual exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um mecanismo fundamental para garantir a segurança dos pagamentos a milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Seu principal objetivo é combater fraudes e pagamentos indevidos, assegurando que os recursos públicos cheguem apenas a quem realmente tem direito.

Sem essa verificação periódica, o sistema ficaria vulnerável a golpes, como a continuidade de depósitos após o falecimento do beneficiário. Em muitos casos, familiares ou terceiros poderiam continuar sacando o dinheiro de forma ilegal, causando prejuízos significativos aos cofres da Previdência Social.

A comprovação de que o titular do benefício está vivo funciona como uma camada de proteção. Ela confirma que a pessoa que recebe a aposentadoria, pensão por morte ou outro auxílio de longa duração continua apta a ter acesso ao valor. Isso fortalece a sustentabilidade do sistema, que depende de uma gestão rigorosa para honrar seus compromissos.

Além de evitar o pagamento a pessoas falecidas, o procedimento também dificulta crimes de estelionato e o uso de documentos falsos para a criação de beneficiários fantasmas. A exigência de uma interação, mesmo que digital, ajuda a validar a identidade do segurado e a manter o cadastro nacional sempre atualizado.

Como a comprovação é feita agora?

Desde 2023, o INSS passou a realizar a prova de vida de forma proativa, cruzando informações de diferentes bases de dados do governo. Isso significa que a maioria dos segurados não precisa mais se deslocar a uma agência bancária para realizar o procedimento, pois a comprovação acontece automaticamente.

O sistema identifica interações do cidadão que servem como confirmação de vida. Entre as ações válidas estão:

acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou biometria facial;

realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico;

atendimento presencial em agências da Previdência;

vacinação ou consulta no Sistema Único de Saúde (SUS);

atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico);

votação nas eleições.

O INSS tem um prazo de 10 meses, a contar da data de aniversário do beneficiário, para identificar alguma dessas atividades e validar a prova de vida. Caso não encontre nenhum registro nesse período, o segurado será notificado para realizar a comprovação em até 30 dias. A notificação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou por aviso no extrato bancário.

Cuidado com golpes

O INSS reforça que não entra em contato por telefone, WhatsApp ou realiza visitas domiciliares não agendadas para solicitar a prova de vida ou pedir dados pessoais. Desconfie de qualquer abordagem suspeita e utilize sempre os canais oficiais para verificar sua situação.

Para consultar a data da última confirmação e saber se a sua prova de vida está em dia, o cidadão pode usar o aplicativo ou site Meu INSS, ou ligar para a Central de Atendimento 135.

