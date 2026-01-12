Prova de vida do INSS 2026: como fazer pelo celular sem sair de casa

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem ficar tranquilos quanto à prova de vida de 2026. O procedimento, essencial para garantir a continuidade do recebimento de benefícios, mudou e agora é feito de forma automática para a maioria das pessoas, sem a necessidade de deslocamento a uma agência bancária.

O INSS realiza o cruzamento de dados para confirmar que o beneficiário está vivo. Essa verificação proativa busca por interações da pessoa em registros públicos. Acessar o aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos do ecossistema Gov.br com conta de nível ouro ou prata, realizar um empréstimo consignado com reconhecimento facial ou votar nas eleições são exemplos de ações que servem como comprovação.

Outras atividades que contam como prova de vida incluem atendimento presencial em uma agência do INSS, perícia médica, vacinação, emissão de passaporte ou carteira de motorista. A atualização do Cadastro Único (CadÚnico) também é um registro válido para o sistema.

Dessa forma, a maioria dos segurados não precisa fazer nada. O INSS apenas notificará quem não tiver nenhuma movimentação identificada nos bancos de dados nos últimos 10 meses. O aviso será enviado pelo aplicativo Meu INSS, por ligação do número 135 ou através do banco onde o benefício é recebido. Após receber a notificação, o beneficiário terá 30 dias para regularizar a situação.

Como fazer a prova de vida pelo celular?

Caso você seja notificado por falta de comprovação, o procedimento pode ser feito digitalmente e leva poucos minutos. A forma mais simples é usar o reconhecimento facial pelo aplicativo Meu INSS. Veja como funciona:

Instale o aplicativo Meu INSS em seu celular, disponível para Android e iOS. Faça o login com seu CPF e senha da conta Gov.br. A conta precisa ter o selo prata ou ouro para liberar a função de reconhecimento facial. Na tela inicial, procure pela opção “prova de vida” na seção de serviços. Siga as instruções para autorizar o uso da câmera do seu dispositivo. Centralize seu rosto no local indicado na tela e siga as instruções para o reconhecimento facial e confirmar sua identidade. Após a validação bem-sucedida, o aplicativo exibirá uma mensagem confirmando que a prova de vida foi realizada.

A prova de vida é obrigatória para todos que recebem benefícios de longa duração do INSS, como aposentadorias, pensão por morte e auxílios que exigem comprovação periódica. O objetivo é evitar fraudes e pagamentos indevidos.

