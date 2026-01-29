Como funciona a prova de vida do INSS em 2026? Veja o que mudou

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 é automática para a grande maioria dos aposentados e pensionistas. O procedimento, que antes exigia o comparecimento presencial a uma agência bancária, agora é realizado por meio do cruzamento de informações de diferentes bases de dados do governo, trazendo mais comodidade aos segurados.

Essa mudança significa que o INSS agora busca ativamente por "sinais de vida" do beneficiário em registros públicos. Se nos últimos 10 meses, a contar da data de aniversário, a pessoa realizou alguma ação que ficou registrada, a prova de vida é validada sem que ela precise fazer nada.

Como funciona a comprovação automática

O INSS considera como prova de vida diversas atividades registradas ao longo do ano. Quando o sistema identifica uma dessas ações, a manutenção do benefício é garantida por mais um ciclo. Entre as interações válidas estão:

acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou a outros aplicativos do governo que exijam reconhecimento facial;

contratação de crédito consignado com biometria;

vacinação em postos de saúde da rede pública;

atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico);

votação nas eleições;

emissão ou renovação de documentos como RG, CNH ou passaporte;

atendimento presencial em qualquer agência do INSS.

Dessa forma, o sistema cruza esses dados e, ao encontrar um registro recente, renova automaticamente a prova de vida do segurado, sem a necessidade de qualquer comunicação ou deslocamento.

E se os dados não forem encontrados?

Caso o INSS não identifique nenhuma dessas movimentações no período de 10 meses após o último aniversário do segurado, uma notificação será enviada. O aviso pode chegar pelo aplicativo Meu INSS, por meio de alerta no caixa eletrônico do banco onde o benefício é recebido ou até mesmo por carta.

A partir do recebimento, o beneficiário terá um prazo de 60 dias para realizar algum dos atos que comprovem que está vivo. Isso pode ser feito por um atendimento com biometria em uma entidade parceira, ou indo presencialmente a uma agência do INSS para resolver a pendência e evitar a suspensão do pagamento.

É importante destacar que, mesmo com a automação, quem preferir pode realizar a prova de vida presencialmente em uma agência da Previdência Social ou no banco em que recebe o pagamento. Para verificar a data da última confirmação e a validade da sua prova de vida, basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS ou ligar para a Central 135.

