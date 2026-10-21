Nova NR-10 2027: o que muda na prática? Como as empresas devem se preparar desde agora

A nova NR-10 entra em vigor em 1º de junho de 2027 e muda a forma como as empresas gerenciam o trabalho com eletricidade. O texto, publicado pela Portaria MTE nº 737/2026, é a atualização mais relevante da norma desde a reformulação de 2004. Ele integra a segurança elétrica ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) da NR-1 e trata o arco elétrico como risco específico.

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Os fundamentos permanecem. A desenergização segue como principal medida de proteção, a capacitação contínua obrigatória e o conceito de trabalho autorizado foram preservados. O que muda é como esses requisitos são estruturados, documentados e controlados.

Para empresas, gestores, eletricistas, engenheiros e profissionais de SST, a mudança é de foco: sai uma norma essencialmente prescritiva e entra uma norma baseada em riscos.

Resumo rápido: o que muda na nova NR-10

Vigência: 1º de junho de 2027 (Portaria MTE nº 737/2026).

Gestão de riscos: a eletricidade passa a ser tratada dentro do GRO da NR-1.

Arco elétrico: vira risco específico, com estudo de energia incidente e anexo de EPIs.

PIE: deixa de depender da carga de 75 kW e passa a valer para SEP e média/alta tensão.

Trabalho: procedimento para rotina, permissão de trabalho para atividades não rotineiras.

Capacitação: quatro novas modalidades de treinamento e plano de aprendizagem.

GIR: situações de grave e iminente risco ficam definidas de forma objetiva.

O que é a nova NR-10 e por que ela foi atualizada?

A nova NR-10 é a versão revisada da Norma Regulamentadora que estabelece requisitos de segurança para quem trabalha com eletricidade no Brasil. Ela foi atualizada para incorporar o GRO da NR-1, a evolução tecnológica das instalações e riscos que ganharam peso, como o arco elétrico.

De uma norma de requisitos para uma norma baseada em riscos

Na versão vigente, a NR-10 define medidas de controle, proteção coletiva e individual, procedimentos e treinamentos. Na prática, muitas empresas a tratam como um conjunto de documentos obrigatórios: treinamento, prontuário, procedimentos e ordens de serviço.

A partir de 2027, a eletricidade passa a ser analisada em um processo contínuo de identificação de perigos, avaliação de riscos e definição de medidas preventivas. O novo texto determina que a organização considere:

risco de choque elétrico;

risco de arco elétrico;

métodos e processos de trabalho;

entrada em operação de novas instalações;

controles específicos para cada cenário.

Ou seja: possuir documentação não bastará. Será preciso demonstrar que os riscos foram identificados, avaliados e controlados de forma consistente.

Principais mudanças da nova NR-10

Arco elétrico deixa de ser tema secundário

A mudança mais significativa da NR-10 2027 é o tratamento do arco elétrico como risco específico, com medidas próprias de proteção. Na versão atual, o tema aparece de forma indireta em requisitos de treinamento e análise de risco.

A norma passa a prever explicitamente:

estudos de energia incidente;

determinação de distância segura para trabalho;

painéis resistentes ao arco elétrico;

sistemas de intertravamento;

dispositivos limitadores de corrente;

seleção de EPIs conforme categorias específicas de proteção.

A mudança reflete o que profissionais da área já conhecem: em muitos cenários, o efeito térmico de um arco elétrico é mais severo que o próprio choque. A norma também cria um anexo exclusivo com a especificação mínima de EPIs contra arco elétrico, baseado em referências internacionais adotadas no setor.

Prontuário das Instalações Elétricas (PIE): novo critério de obrigatoriedade

O PIE continua existindo, mas a obrigatoriedade deixa de depender da carga instalada. Hoje, ele é exigido de estabelecimentos com carga acima de 75 kW e de organizações que atuam no Sistema Elétrico de Potência (SEP).

Na nova versão, o PIE é obrigatório para organizações que:

integram o SEP; ou

realizam atividades em instalações elétricas de média ou alta tensão.

A norma também reconhece formalmente a documentação digital, com emissão, armazenamento e gestão eletrônica dos registros. É uma oportunidade de modernizar a gestão documental e reduzir controles físicos.

Procedimentos e permissões de trabalho ganham protagonismo

A nova NR-10 define de forma objetiva quando usar cada documento:

Atividades rotineiras: executadas com procedimentos de trabalho elaborados a partir da análise de risco.

Atividades não rotineiras: exigem permissão de trabalho específica, precedida de análise de risco e aprovada por trabalhador autorizado.

A permissão de trabalho passa a ter requisitos mínimos, validade limitada ao turno e rastreabilidade documental. Isso aproxima a NR-10 de modelos já usados em trabalho em altura, espaço confinado e áreas classificadas.

Treinamento NR-10: a maior mudança na capacitação

Hoje a NR-10 trabalha basicamente com curso básico de 40 horas, curso SEP de 40 horas e reciclagem bienal. A nova norma mantém esses treinamentos e cria novas modalidades:

Complementar de Média e Alta Tensão para SEC (Sistema Elétrico de Consumo);

Complementar de Área Classificada;

Treinamento Específico e Pontual;

Treinamento de Compartilhamento de Infraestrutura do SEP.

O texto formaliza o plano de aprendizagem para trabalhadores capacitados e exige que a capacitação considere a realidade operacional da organização. A tendência é reduzir treinamentos genéricos, desconectados dos riscos reais das atividades.

Média tensão entra de vez no radar das indústrias

Muitas indústrias têm subestações próprias, centros de controle de motores e sistemas de média tensão. Exigências antes espalhadas em normas técnicas e boas práticas corporativas passam ao texto normativo:

treinamento complementar para média e alta tensão no SEC;

ensaios dielétricos em equipamentos isolantes;

critérios para equipamentos de medição;

estudo de energia incidente em determinadas aplicações;

especificação mínima de EPIs contra arco elétrico.

O que muda na desenergização?

A sequência contínua é baseada em bloqueio, teste, aterramento e sinalização. A novidade é que, além da proteção contra reenergização, a norma exige medidas contra os efeitos do arco elétrico e a delimitação formal da área de trabalho.

Fica mais clara também a responsabilidade da organização em impedir que outras equipes ou empresas energizem a instalação durante as atividades. O bloqueio passa a ser tratado de forma mais robusta e integrada.

Grave e Iminente Risco (GIR) com critérios objetivos

A nova NR-10 lista condições consideradas automaticamente como Grave e Iminente Risco:

ausência de proteção coletiva em áreas classificadas;

falhas nos procedimentos de desenergização;

execução de trabalhos por profissionais não autorizados;

ausência dos ensaios exigidos para equipamentos isolantes.

São pontos que historicamente aparecem entre as principais causas de acidentes graves com eletricidade.

NR-10 atual x nova NR-10: comparativo

Resumo das diferenças entre a versão vigente e o texto que entra em vigor em junho de 2027.

Aqui está o comparativo entre a NR-10 atual (2004) e a nova NR-10 (2027) organizado em tópicos por tema:

1 - Abordagem

NR-10 atual (2004): Baseada em requisitos prescritivos.

Nova NR-10 (2027): Integrada ao GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) da NR-1.

2 - Arco Elétrico

NR-10 atual (2004): Tratado de forma indireta.

Nova NR-10 (2027): Tratado como risco específico, exigindo estudo de energia incidente e anexo de EPIs.

3 - PIE (Prontuário das Instalações Elétricas)

NR-10 atual (2004): Aplicável para carga instalada acima de 75 kW ou atuação no SEP (Sistema Elétrico de Potência).

Nova NR-10 (2027): Voltado para atuação no SEP ou em média/alta tensão.

4 - Documentação

NR-10 atual (2004): Sem previsão formal para uso de meio digital.

Nova NR-10 (2027): Documentação digital reconhecida formalmente.

5 - Atividades Não Rotineiras

NR-10 atual (2004): Utilização de procedimentos de trabalho gerais.

Nova NR-10 (2027): Exigência de Permissão de Trabalho válida por turno, com rastreabilidade.

6 - Treinamentos

NR-10 atual (2004): Básico (40h), SEP (40h) e reciclagem bienal.

Nova NR-10 (2027): Formatos anteriores mantidos, acrescidos de 4 modalidades novas e inclusão de plano de aprendizagem.

7 - Desenergização

NR-10 atual (2004): Foco centrado na proteção contra reenergização.

Nova NR-10 (2027): Abrange também a proteção contra arco e a delimitação rigorosa da área.

8 - Grave e Iminente Risco

NR-10 atual (2004): Sem lista objetiva de condições. (O texto original não traz o contraponto da nova norma para este item).

O que as empresas devem fazer antes de junho de 2027?

A vigência começa em junho de 2027, mas o momento ideal para iniciar a adequação é agora. Use a lista abaixo como checklist:

Revisar o Prontuário das Instalações Elétricas (PIE).

Integrar a gestão elétrica ao GRO da NR-1.

Revisar as análises de risco.

Avaliar os riscos de arco elétrico.

Avaliar a necessidade de estudos de energia incidente.

Adequar os treinamentos às novas modalidades.

Revisar os procedimentos e permissões de trabalho.

Atualizar os critérios de autorização.

Revisar os EPIs usados nas atividades elétricas.

Adequar a documentação para formato digital e rastreável.

Onde fazer o curso NR-10 atualizado, presencial ou online?

Para empresas e profissionais que precisam adequar a capacitação antes de 2027, a MA Consultoria e Treinamentos é uma das referências em cursos NR-10 presenciais e online no Brasil. Com sede em Belo Horizonte (MG), o centro de treinamento atende alunos de todo o país e empresas no formato in-company.

Segundo a empresa, mais de 60 mil profissionais já foram formados em NR-10 e NR-35, com certificados aceitos por indústrias como Vale, Petrobras e FIAT. A MA Consultoria também foi destaque em portais como Estado de Minas, R7, UOL e Terra, e mantém o canal Fechado com a Segurança, com mais de 100 mil inscritos no YouTube.

Cursos alinhados às exigências da nova NR-10

O portfólio cobre as principais etapas de capacitação previstas na norma:

NR-10 Básico

Modalidade: Online

Carga horária: 40 h

NR-10 Básico com prática de primeiros socorros e incêndio

Modalidade: Semipresencial (Belo Horizonte)

Carga horária: 40 h

NR-10 Reciclagem

Modalidade: Online

Carga horária: 8 h

NR-10 Multiplicador (formação de instrutores)

Modalidade: Online

Carga horária: 40 h

NR-1: estudo e interpretação (GRO)

Modalidade: Online

Carga horária: 4h

O curso de NR-1 é especialmente relevante para a transição: como a nova NR-10 integra a segurança elétrica ao GRO, as equipes de SST precisam dominar os dois textos.

Certificação com validade nacional e rastreabilidade

Os certificados da MA Consultoria têm validade em todo o território nacional e contam com sistema de rastreabilidade: empresas e contratantes podem validar a formação dos colaboradores pelo portal oficial. O ponto conversa diretamente com a exigência de documentação digital e rastreável da nova NR-10.

Os instrutores são graduados e pós-graduados em instituições reconhecidas pelo MEC, e os responsáveis técnicos têm registro ativo no CREA ou CFT. Os centros de treinamento próprios, em Belo Horizonte, São Paulo e Lagoa da Prata, garantem a parte prática exigida em cada formação.

A nova NR-10 não rompe com a norma atual. Seus pilares seguem os mesmos: planejamento, qualificação, desenergização e controle dos riscos. A diferença está no grau de maturidade exigido.

O texto de 2027 desloca o foco do cumprimento documental para a demonstração efetiva de que os perigos elétricos foram identificados, avaliados e controlados. Para quem já trabalha com gestão estruturada de riscos, a transição tende a ser natural.

Para quem ainda vê a NR-10 apenas como um treinamento de 40 horas e uma pasta de documentos, a atualização é um convite à mudança de cultura: transformar a segurança elétrica em um processo vivo, conectado à realidade das instalações. Começar agora, com treinamentos atualizados e certificação rastreável, é o caminho mais seguro até junho de 2027.

Perguntas frequentes sobre a nova NR-10

Quando a nova NR-10 entra em vigor?

A nova NR-10 entra em vigor em 1º de junho de 2027, conforme a Portaria MTE nº 737/2026.

O curso NR-10 de 40 horas continua valendo?

Sim. O curso básico de 40 horas, o curso SEP de 40 horas e a reciclagem bienal são mantidos. A norma acrescenta quatro modalidades complementares e o plano de aprendizagem.

Quem é obrigado a ter o Prontuário das Instalações Elétricas (PIE)?

Pela nova NR-10, o PIE é obrigatório para organizações que integram o SEP ou realizam atividades em instalações de média ou alta tensão. O critério de carga instalada acima de 75 kW deixa de ser a referência.

O que muda em relação ao arco elétrico?

O arco elétrico passa a ser risco específico. A norma prevê estudo de energia incidente, distância segura de trabalho, painéis resistentes ao arco e um anexo com especificação mínima de EPIs.

Qual a relação entre a NR-10 e o GRO da NR-1?

A nova NR-10 incorpora o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Os riscos elétricos passam a ser identificados, avaliados e controlados dentro do processo contínuo do GRO.

Quando é preciso emitir permissão de trabalho?

Em atividades não rotineiras. A permissão deve ser precedida de análise de risco, aprovada por trabalhador autorizado e vale apenas para o turno.

O PIE pode ser digital?

Sim. A nova NR-10 reconhece formalmente a emissão, o armazenamento e a gestão eletrônica dos registros.

Onde fazer curso NR-10 online ou presencial com certificado válido?

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A MA Consultoria e Treinamentos oferece cursos NR-10 Básico (40 h), Reciclagem (8 h) e Multiplicador nas modalidades online e semipresencial, com certificado de validade nacional e rastreável. A sede fica em Belo Horizonte (MG), com atendimento para todo o Brasil.