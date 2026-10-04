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ELEIÇÕES 2026

Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão ao 2º turno no Espírito Santo

Candidatos do MDB e do Republicanos são os mais votados e disputarão o governo capixaba em 25 de outubro

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
04/10/2026 20:29

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Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini vão ao 2º turno no Espírito Santo
Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini vão ao 2º turno no Espírito Santo crédito: Divulgação

A eleição para o governo do Espírito Santo será decidida em segundo turno. Neste domingo (4/10), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) foram os dois candidatos mais votados, com 49,64% e 34,07% dos votos válidos até a atualização das 20h27, respectivamente.

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A nova votação está marcada para 25 de outubro. No segundo turno, os eleitores capixabas voltarão às urnas para escolher o governador que comandará o estado no período de 2027 a 2030.

Espírito Santo: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 49,64%
  • Ricardo Ferraço (MDB): 34,07%
  • Helder Salomão (PT): 15,31%
  • Breno Barcelos (Missão): 0,85%
  • Rafael Demuner (UP): 0,13%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Cinco candidatos disputaram o governo do Espírito Santo em 2026. Ricardo Ferraço chegou à eleição como governador em exercício, enquanto Lorenzo Pazolini entrou na corrida após ter comandado a Prefeitura de Vitória. Helder Salomão, Breno Barcelos e Rafael Demuner completaram a disputa pelo Palácio Anchieta.

Como foi a disputa pelo governo do Espírito Santo?

A eleição estadual ocorreu após uma mudança no comando do governo. Renato Casagrande deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado, e Ricardo Ferraço, então vice-governador, assumiu o Palácio Anchieta.

Ferraço chegou à disputa pelo cargo efetivo, enquanto Pazolini buscava ampliar sua trajetória política para o governo estadual depois de dois mandatos à frente da Prefeitura de Vitória.

O cenário também contou com Helder Salomão, deputado federal e ex-prefeito de Cariacica, como candidato do PT. Ao todo, cinco nomes foram registrados para a disputa.

Quem são Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini?

Ricardo Ferraço é formado em Economia e tem uma longa trajetória na política capixaba. Foi deputado estadual, deputado federal, senador e vice-governador do Espírito Santo. Em 2026, assumiu o governo estadual com a saída de Casagrande.

Lorenzo Pazolini é delegado de polícia e advogado. Foi eleito prefeito de Vitória em 2020 e reeleito em 2024. Em 2026, deixou a administração da capital para disputar o governo do estado.

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Quando será o segundo turno no Espírito Santo?

  • Data: 25 de outubro de 2026
  • Horário: das 8h às 17h (de Brasília)

A votação será realizada no horário unificado de Brasília, conforme o calendário eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.

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