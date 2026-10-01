Um ambiente de trabalho que merece um brinde: Bacardi continua sua ascensão na lista da Forbes de Melhores Empregadores do Mundo

A Bacardi Limited está provando que um ambiente de trabalho que merece um brinde continua melhorando. A empresa de propriedade familiar foi novamente incluída na lista da Forbes de Melhores Empregadores do Mundo, alcançando o primeiro lugar entre as empresas de bebidas destiladas. Subindo 17 posições em relação ao ano passado, a Bacardi ocupa agora o 69º lugar globalmente. Esse avanço no ranking reflete o compromisso em criar um ambiente de trabalho onde os colaboradores se sintam valorizados, empoderados e inspirados a crescer, ao mesmo tempo em que ajudam a moldar o futuro da empresa.

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Bacardi Limited Leads Spirits Companies Forbes World's Best Employers 2026 Ranking.

"Na Bacardi, grandes momentos começam com grandes pessoas. É por isso que ouvimos atentamente o que elas nos dizem, aprendemos com esse feedback e continuamos evoluindo. Queremos que as pessoas tenham clareza sobre como podem crescer, confiança de que podem deixar sua marca e apoio para realizar seu melhor trabalho", diz Dave Ingram, Diretor de Pessoas e Transformação da Bacardi Limited. "Grandes ambientes de trabalho são construídos por pessoas que se importam, desafiam umas às outras e crescem juntas. Temos orgulho de ver a Bacardi reconhecida mais uma vez pela Forbes por nossos esforços em construir um ambiente onde as pessoas possam prosperar e fazer a diferença."

A empresa de propriedade familiar figura novamente na lista global, que se baseia em mais de 300.000 pesquisas independentes realizadas pela Forbes e pela Statista em mais de 50 países. Os participantes foram questionados se recomendariam a empresa a familiares ou amigos e convidados a avaliá-la com base em critérios como ambiente de trabalho, progressão na carreira, entre outros.

A empresa de propriedade familiar capacita seus colaboradores a aprender, liderar e gerar impacto por meio de oportunidades de desenvolvimento adaptadas a cada etapa de suas trajetórias. Igualmente importante é o fato de a Bacardi ajudar os colaboradores a criar uma conexão pessoal com o negócio por meio de experiências práticas que celebram suas marcas e sua história, incluindo o domínio de técnicas de coquetelaria, a exploração das histórias por trás de bebidas icônicas e o aprendizado sobre o compromisso da empresa com o setor e as comunidades onde atua. A empresa mantém consistentemente um alto nível de engajamento, registrando uma taxa de participação de 91% na mais recente pesquisa global de engajamento.

A Bacardi tem sido frequentemente reconhecida por seu ambiente de trabalho e cultura organizacional, figurando repetidamente na lista da Forbes das Melhores Empresas do Mundo para Mulheres.

O ranking anual da Forbes das Melhores Empregadoras do Mundo deste ano incluiu 900 empresas, tornando-se a maior lista já divulgada pela Forbes neste programa de premiação. Leia mais na Forbes.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional de capital fechado do setor de bebidas destiladas, produz, comercializa e distribui destilados e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodca GREY GOOSE®, o uísque escocês blended DEWAR’S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os espumantes MARTINI®, a tequila CAZADORES® 100% agave azul, e outras marcas líderes e emergentes, como o conhaque D’USSÉ®, o uísque americano ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 164 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited é uma empresa de propriedade familiar que atualmente emprega mais de 7.000 pessoas, opera instalações de produção em 10 países e territórios e comercializa suas marcas em mais de 160 mercados. O termo Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn ou no Instagram.

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Contato para a Imprensa:

Jessica Merz, Vice-Presidente Global de Comunicação Corporativa

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