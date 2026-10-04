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ELEIÇÕES 2026

Gabriel Azevedo vota em BH ao lado de familiares

Candidato ao Governo de Minas ainda não declarou nenhum apoio para um possível segundo turno

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
04/10/2026 10:10

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O candidato do MDB ao Governo de Minas votou ao lado da tia, da irmã, da sobrinha e da mãe
O candidato do MDB ao Governo de Minas votou ao lado da tia, da irmã, da sobrinha e da mãe crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

O candidato ao Governo de Minas Gabriel Azevedo (MDB) votou hoje na Escola Municipal Imaco, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Gabriel chegou acompanhado pela irmã, tia, mãe e sobrinha, Júlia Carolina Sousa de Azevedo, Sônia Maria Sousa, Maria do Carmo e Júlia Rosa Azevedo, respectivamente, por volta das 8h45 deste domingo (4/10). Os familiares do candidato também votaram na Escola Municipal Imaco, onde devem passar cerca de 4.800 eleitores durante este domingo de eleição.

Candidato ao Governo de Minas Gabriel Azevedo votou nesta manhã em BH
Candidato ao Governo de Minas Gabriel Azevedo votou nesta manhã em BH Jair Amaral/EM/D.A.Press


O candidato ao governo conversou com a imprensa e destacou a importância de debater propostas.
“Estou muito satisfeito por ter oferecido ao povo mineiro uma postura de alto nível”, declara.

“Em uma política que anda tão preocupada em brigar, eu quero resolver os problemas de Minas Gerais”, completa o candidato, que diz terminar a campanha da mesma forma que começou, “sem manchas”.

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O candidato disse que só falaria sobre um possível segundo turno depois. “Vamos esperar as urnas serem abertas, porque eu tive uma lição na última campanha eleitoral, a gente fala do futuro no futuro”, disse, ressaltando que não adiantaria o que o eleitor pode esperar dele nos próximos meses e anos.

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