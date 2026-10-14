Cidade submersa chama atenção de arqueólogos no Quirguistão

Entre setembro e outubro de 2025, as pesquisas se concentraram em Toru-Aygyr, no noroeste do lago, onde estão vestígios de uma cidade medieval que prosperou entre os séculos 10 e 13. O assentamento teria sido submerso no século 15, possivelmente devido a mudanças tectônicas, ambientais ou no nível das águas. Foto: reprodução