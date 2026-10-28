Promoção da Epic Games tem Resident Evil e outros jogos com desconto

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Epic Games Store iniciou sua Promoção de Halloween com descontos de até 80% em jogos para PC. A campanha começou em 19 de outubro e segue até 2 de novembro de 2026, com ofertas em títulos de terror, grandes produções e outros gêneros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os jogos com preços reduzidos estão Cronos: The New Dawn, Resident Evil Requiem, Alan Wake 2, Dead Space e John Carpenter’s Toxic Commando. A seleção também inclui títulos de ação e aventura, como LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Leia Mais

Jogos em promoção na Epic Games Store

Um dos maiores descontos da campanha é o de Dead Space, remake do jogo de terror lançado originalmente em 2008. O título aparece por R$ 49,80, ante o preço original de R$ 249, uma redução de 80%.

Outro destaque é Alan Wake 2, aventura de terror psicológico que está disponível por R$ 67,50, com 70% de desconto. Já Cronos: The New Dawn, jogo de sobrevivência e ficção científica da Bloober Team, teve seu preço reduzido de R$ 249 para R$ 124,50.

Para quem procura lançamentos mais recentes, Resident Evil Requiem aparece por R$ 237,93, ante R$ 339,90. A campanha também inclui John Carpenter’s Toxic Commando, jogo de ação cooperativa com hordas de zumbis, por R$ 111,93.

Promoção também oferece recompensas no Fortnite

Além dos descontos, algumas compras dão acesso a itens cosméticos para Fortnite. Entre as recompensas anunciadas estão o traje de Grace Ashcroft, associado a Resident Evil Requiem, e o traje Viajante, vinculado a Cronos: The New Dawn.

A compra de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight também pode conceder itens temáticos do Batman no jogo. As recompensas estão sujeitas a condições específicas de elegibilidade.

Os jogadores também podem acumular Recompensas Epic em compras elegíveis. O saldo obtido pode ser utilizado em futuras aquisições, conforme as regras do programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Promoção de Halloween da Epic Games Store fica disponível até 2 de novembro de 2026. Os preços e as condições podem variar conforme o título e a região. A lista completa de ofertas pode ser consultada no site oficial da Epic Games Store.