Para fãs de Silent Hill: 5 outros jogos de terror que você precisa conhecer

Com a franquia “Silent Hill” ganhando novos capítulos e remakes, a busca por experiências que capturem a essência do terror psicológico dos jogos originais continua. Para os jogadores que sentem falta da névoa densa, dos monstros simbólicos e da atmosfera opressiva, existem ótimas alternativas que exploram o medo de maneiras profundas e atmosféricas.

Se você busca uma experiência que vá além dos sustos fáceis e mergulhe na psique humana, esta lista apresenta cinco jogos que capturam o espírito do que torna a cidade de “Silent Hill” tão inesquecível. Cada título oferece uma abordagem única sobre o horror, com narrativas complexas e ambientes que contam suas próprias histórias.

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Alan Wake 2 (2023)

Lançado em 2023, este aclamado título da Remedy Entertainment é talvez o que mais se aproxima da sensação de explorar a cidade enevoada. A trama se desenrola entre a pequena cidade de Bright Falls e uma versão sombria de Nova York, borrando as fronteiras entre realidade e ficção. A atmosfera opressiva, a investigação de mistérios e o combate tenso contra criaturas das sombras, além de expansões que aprofundam a história, o tornam uma escolha certeira.

Signalis (2022)

Com uma estética que remete diretamente aos clássicos do terror de sobrevivência do primeiro PlayStation, “Signalis” (2022) é uma carta de amor ao gênero. O jogo combina gerenciamento de inventário, quebra-cabeças complexos e uma história de ficção científica melancólica e perturbadora. A sensação de isolamento e a exploração de corredores claustrofóbicos são um prato cheio para os fãs de “Silent Hill”.

The Evil Within 2 (2017)

Lançado em 2017, esta sequência aprimora muitos elementos de seu antecessor, apresentando áreas semiabertas para explorar. A cidade de Union é um cenário que se deforma e se reconstrói constantemente, criando um sentimento de desorientação semelhante ao da Outra Dimensão de “Silent Hill”. O jogo equilibra bem a ação com momentos de puro terror psicológico e criaturas com designs grotescos e simbólicos.

Resident Evil 7: Biohazard (2017)

Em seu lançamento, em 2017, este título da Capcom marcou um retorno às raízes do horror de sobrevivência. A perspectiva em primeira pessoa aumenta a imersão e a sensação de vulnerabilidade na decrépita mansão da família Baker. O foco na exploração, na resolução de enigmas e na fuga de inimigos implacáveis evoca a tensão dos primeiros jogos da saga “Resident Evil”.

Amnesia: The Bunker (2023)

Neste título de 2023, o horror vem da impotência. Preso em um bunker da Primeira Guerra Mundial, você é caçado por uma criatura implacável. A principal mecânica envolve manter um gerador funcionando para ter luz, enquanto busca recursos e saídas. A tensão constante e a necessidade de usar a inteligência para sobreviver, em vez da força bruta, criam uma experiência de medo visceral e inesquecível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.