Roteiro geek: 5 lugares reais que parecem ter saído de Resident Evil

Para os fãs da franquia “Resident Evil”, a atmosfera de tensão e os cenários icônicos são tão importantes quanto a própria ação. Se você já se imaginou explorando os corredores sombrios de uma mansão abandonada ou uma cidade fantasma, saiba que existem lugares no mundo real que parecem saídos diretamente do jogo.

Preparamos uma lista com cinco destinos que transportam qualquer jogador para o universo do survival horror, misturando história, mistério e uma dose de suspense. Estes locais, espalhados pelo globo, são perfeitos para quem busca uma experiência de viagem fora do comum.

Castelo de Bran, Romênia

Famoso como o “Castelo do Drácula”, este monumento é a personificação do horror gótico. Embora sua conexão histórica com Vlad, o Empalador, seja mais uma lenda turística do que um fato, suas torres imponentes e atmosfera medieval remetem diretamente a cenários como o castelo explorado por Ethan Winters em Resident Evil Village. É fácil imaginar segredos sombrios escondidos em cada sala.

Ilha Hashima, Japão

Apelidada de “Ilha Fantasma”, Hashima foi uma próspera comunidade de mineração de carvão, hoje completamente abandonada. Seus prédios de concreto em ruínas e ruas vazias criam um cenário pós-apocalíptico perfeito, ideal para uma infestação zumbi. A sensação de isolamento no meio do oceano amplifica a tensão.

Pripyat, Ucrânia

A cidade abandonada após o desastre nuclear de Chernobyl é um dos lugares mais assustadores do planeta. Prédios, escolas e um parque de diversões foram deixados para trás, congelados no tempo. Explorar suas ruas silenciosas é como caminhar por uma Raccoon City da vida real, onde o perigo parece iminente.

Catacumbas de Paris, França

Escondida sob as ruas de Paris, esta rede de túneis abriga os restos mortais de mais de seis milhões de pessoas. As paredes decoradas com ossos e crânios humanos criam um ambiente claustrofóbico e macabro. O local parece um laboratório subterrâneo da Umbrella Corporation que deu terrivelmente errado.

Craco, Itália

Esta cidade medieval no sul da Itália foi evacuada ao longo do século 20 por causa de deslizamentos de terra. Hoje, é uma cidade fantasma perfeitamente preservada, com casas e igrejas em ruínas sobre uma colina rochosa. Sua paisagem árida e silenciosa serve como um cenário perfeito para uma emboscada ou a descoberta de um mistério antigo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.