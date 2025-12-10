Resident Evil Requiem: tudo que já sabemos sobre o novo jogo da saga

A Capcom surpreendeu os fãs ao anunciar oficialmente “Resident Evil Requiem”, o próximo grande capítulo da icônica franquia de terror. Marcando o 30º aniversário da saga, o jogo promete um retorno às raízes do survival horror, explorando uma trama inédita e sombria em um cenário familiar, mas reimaginado: a icônica Raccoon City.

O anúncio ocorreu durante o Summer Game Fest 2025, em junho, onde um breve trailer cinematográfico foi revelado. As imagens sugerem uma atmosfera densa e opressora, com foco no suspense psicológico e na vulnerabilidade, elementos que marcaram os primeiros jogos da série.

O que esperar da história?

Esqueça os cenários europeus. A narrativa de “Requiem” levará os jogadores de volta para o coração do desastre original: Raccoon City. A trama se passa aproximadamente 30 anos após a destruição da cidade em “Resident Evil 3”, explorando as consequências duradouras do surto e novos mistérios que surgiram de suas cinzas.

A investigação gira em torno de uma série de mortes misteriosas no Hotel Wrenwood. O trailer oficial já mostrou locações conhecidas da cidade, incluindo a icônica delegacia de polícia do R.P.D., agora em ruínas e tomada pela natureza, indicando uma exploração de locais clássicos sob uma nova perspectiva.

Novos personagens e jogabilidade

A protagonista é Grace Ashcroft, uma agente técnica do FBI, e não uma jornalista. Descrita pela Capcom como introvertida e estudiosa, Grace não possui o treinamento de combate de outros heróis da saga. Ela é enviada a Raccoon City para investigar as mortes no Hotel Wrenwood, o mesmo local onde sua mãe, Alyssa, morreu oito anos antes.

A jogabilidade será flexível, permitindo que o jogador alterne entre as perspectivas de primeira e terceira pessoa a qualquer momento, sendo a primeira o padrão. Além de Grace, vazamentos da PlayStation Store confirmaram que o lendário Leon S. Kennedy também será um personagem jogável. O jogo promete inimigos com inteligência artificial aprimorada, que reagirão dinamicamente às ações do jogador.

Plataformas e data de lançamento

“Resident Evil Requiem” tem lançamento confirmado para 27 de fevereiro de 2026. O desenvolvimento está focado na nova geração de plataformas, com lançamento garantido para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

O jogo já tem gerado grande expectativa, tendo recebido quatro prêmios no Gamescom Awards 2025 e contado com demos jogáveis em eventos como a Gamescom e a Pax West. Embora algumas cenas de gameplay já tenham sido exibidas em programas de TV no Japão, a Capcom planeja um showcase completo com mais detalhes para o início de 2026, com as pré-vendas já disponíveis desde novembro de 2025.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.