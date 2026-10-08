Assine
overlay
Início Tecnologia
GAMES

Epic Games Store libera dois novos jogos de graça a partir desta quinta

Economize quase 90 reais resgatando Out of Sight e TerraScape para sempre na sua biblioteca; ofertas ficam disponíveis por tempo limitado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/10/2026 09:45 - atualizado em 08/10/2026 09:47

compartilhe

×
Epic Games Store libera dois novos jogos de graça a partir desta quinta
Imagem do jogo Out of Sight, um dos títulos de terror atmosférico que será liberado gratuitamente pela Epic Games Store crédito: Reprodução

A Epic Games Store vai liberar de graça, a partir de quinta-feira (08/10), os jogos "Out of Sight" e "TerraScape". Segundo a programação divulgada pela loja para o público do Brasil, a oferta começa exatamente às 15h UTC, horário correspondente às 12h em Brasília. A ação promocional fica em vigor até o mesmo horário da quinta-feira seguinte (15/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme os dados presentes na página oficial de jogos grátis da Epic, cada um dos títulos custa R$ 44,99 fora do período de gratuidade.

Leia Mais

Proposta e especificações de "Out of Sight"

"Out of Sight", projeto da desenvolvedora The Gang Studio, recebe a descrição da loja como um jogo atmosférico de terror. A estrutura do título conta com dublagem e trabalha com perspectivas de visão em primeira e em segunda pessoa.

A página oficial do jogo na Steam informa que a produção funciona no modo para um jogador e opera no sistema operacional Windows. Entre os idiomas listados, o título inclui português do Brasil, embora apresente áudio completo apenas em inglês.

Para a execução no computador, os requisitos mínimos indicados na Steam exigem:

  • sistema operacional Windows 10;

  • 8 GB de memória RAM;

  • placa de vídeo GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 470;

  • 5 GB de espaço livre em disco.

Estrutura e exigências técnicas de "TerraScape"

"TerraScape", desenvolvido pela Bitfall Studios, consiste em um quebra-cabeça centrado na construção de cidades situadas em ilhas flutuantes. Informações da Epic apontam a presença de mapas gerados aleatoriamente, desafios semanais e opções de partidas para um jogador ou em multijogador.

Na página da Steam, o jogo exibe versões preparadas para os sistemas Windows e Mac, assegurando também o português do Brasil entre os idiomas listados. Os requisitos mínimos para funcionamento na máquina são:

Todas as informações sobre idiomas e requisitos técnicos foram obtidas das páginas da Steam, com a observação de que esses dados podem diferir na versão distribuída pela Epic.

Tópicos relacionados:

games tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay