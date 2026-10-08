Epic Games Store libera dois novos jogos de graça a partir desta quinta
Economize quase 90 reais resgatando Out of Sight e TerraScape para sempre na sua biblioteca; ofertas ficam disponíveis por tempo limitado
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A Epic Games Store vai liberar de graça, a partir de quinta-feira (08/10), os jogos "Out of Sight" e "TerraScape". Segundo a programação divulgada pela loja para o público do Brasil, a oferta começa exatamente às 15h UTC, horário correspondente às 12h em Brasília. A ação promocional fica em vigor até o mesmo horário da quinta-feira seguinte (15/10).
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Conforme os dados presentes na página oficial de jogos grátis da Epic, cada um dos títulos custa R$ 44,99 fora do período de gratuidade.
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Proposta e especificações de "Out of Sight"
"Out of Sight", projeto da desenvolvedora The Gang Studio, recebe a descrição da loja como um jogo atmosférico de terror. A estrutura do título conta com dublagem e trabalha com perspectivas de visão em primeira e em segunda pessoa.
A página oficial do jogo na Steam informa que a produção funciona no modo para um jogador e opera no sistema operacional Windows. Entre os idiomas listados, o título inclui português do Brasil, embora apresente áudio completo apenas em inglês.
Para a execução no computador, os requisitos mínimos indicados na Steam exigem:
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sistema operacional Windows 10;
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8 GB de memória RAM;
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placa de vídeo GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 470;
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5 GB de espaço livre em disco.
Estrutura e exigências técnicas de "TerraScape"
"TerraScape", desenvolvido pela Bitfall Studios, consiste em um quebra-cabeça centrado na construção de cidades situadas em ilhas flutuantes. Informações da Epic apontam a presença de mapas gerados aleatoriamente, desafios semanais e opções de partidas para um jogador ou em multijogador.
Na página da Steam, o jogo exibe versões preparadas para os sistemas Windows e Mac, assegurando também o português do Brasil entre os idiomas listados. Os requisitos mínimos para funcionamento na máquina são:
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sistema operacional Windows 10;
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4 GB de memória RAM;
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placa de vídeo GeForce GTX 1060;
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2 GB de espaço livre em disco.
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Todas as informações sobre idiomas e requisitos técnicos foram obtidas das páginas da Steam, com a observação de que esses dados podem diferir na versão distribuída pela Epic.