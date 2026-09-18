Xbox tem 2 jogos de graça para o fim de semana; saiba como resgatar

A Microsoft liberou dois jogos de graça para Xbox e PC neste fim de semana. Os títulos “Sea of Thieves” e “Hell Let Loose Vietnam” podem ser aproveitados a partir desta quinta-feira (17) até o próximo domingo (20).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As condições para jogar, no entanto, variam para cada título. Enquanto um dos games está disponível para todos, o outro exige uma assinatura específica para ser acessado.

Leia Mais

Como jogar de graça

Para jogar “Sea of Thieves”, não é preciso ter nenhum tipo de assinatura ativa. Basta instalar o jogo em seu console Xbox ou no PC para aproveitar a experiência durante o período promocional.

Já para acessar “Hell Let Loose Vietnam”, o jogador precisa ser membro do Game Pass. Os pacotes válidos para a oferta são Ultimate, Premium ou Essential.

O download pode ser iniciado na seção “Dias Para Jogar de Graça”, localizada na página inicial da loja do Xbox. Outra alternativa é acessar os links de cada game diretamente no site oficial da marca.

Quem gostar dos jogos e decidir comprá-los após o prazo terá descontos temporários. Todo o progresso e as conquistas obtidas durante o teste serão mantidos na versão final.

Conheça os jogos

“Sea of Thieves” é um jogo de exploração com navios piratas que está em sua Temporada 20. A atualização traz ferramentas inéditas que permitem aos próprios usuários criar modos de jogo personalizados.

“Hell Let Loose Vietnam” aposta em um clima tenso de conflito militar. No game, os jogadores são levados para selvas densas, onde podem construir túneis e pilotar helicópteros de guerra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para quem não se interessou pelas opções, há uma lista de games liberados até 6 de outubro que inclui “EA Sports FC 27” e “Gears of War: E-Day”. A Microsoft também esclareceu rumores sobre uma reestruturação no modelo de negócios do Xbox Game Pass para 2027.